Пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото гольфістки Люсі Робсон
Люсі Робсон
Instagram цієї красуні налічує майже 500 тисяч підписниківЛюсі Робсон - англійська гольфістка, їй 24 роки.
Народилася дівчина в Лондоні, але з 2005 року проживає в США, де і почала освоювати гольф.
Зараз Люсі спеціалізується на різних трюках, які активно знімає і публікує в соціальних мережах.
Так, Instagram красуні вже налічує понад 480 тисяч уболівальників. Хоча, в ньому явно є, на що ще подивитися, крім трюків.