Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
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Дарія Домрачева
Домрачева - герой Білорусі та триразова олімпійська чемпіонка Олімпійських ігор 2014 року
Дарія Домрачева — білоруська біатлоністка, триразова олімпійська чемпіонка Зимових Олімпійських ігор 2014, срібний призер Зимових Олімпійських ігор 2018, бронзовий призер Зимових Олімпійських ігор 2010, дворазова чемпіонка світу з біатлону. Герой Білорусі (2014).
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16 липня 2016 року Домрачева вийшла заміж за легендарного біатлоніста з Норвегії Бьорндалена. 1 жовтня 2016 року в Мінську у подружжя народилася дочка Ксенія.