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    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева

    Домрачева - герой Білорусі та триразова олімпійська чемпіонка Олімпійських ігор 2014 року
    Дарія Домрачева — білоруська біатлоністка, триразова олімпійська чемпіонка Зимових Олімпійських ігор 2014, срібний призер Зимових Олімпійських ігор 2018, бронзовий призер Зимових Олімпійських ігор 2010, дворазова чемпіонка світу з біатлону. Герой Білорусі (2014). [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK]
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    Дарія Домрачева
    Дарія Домрачева

    Домрачева - герой Білорусі та триразова олімпійська чемпіонка Олімпійських ігор 2014 року

    Дарія Домрачева — білоруська біатлоністка, триразова олімпійська чемпіонка Зимових Олімпійських ігор 2014, срібний призер Зимових Олімпійських ігор 2018, бронзовий призер Зимових Олімпійських ігор 2010, дворазова чемпіонка світу з біатлону. Герой Білорусі (2014).

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    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева
    Герой Білорусі та багаторазова призерка Олімпіад. Ефектна біатлоністка Дарія Домрачева

    16 липня 2016 року Домрачева вийшла заміж за легендарного біатлоніста з Норвегії Бьорндалена. 1 жовтня 2016 року  в Мінську у подружжя народилася дочка Ксенія.

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