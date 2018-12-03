Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Доротея Вірер

Біатлон - видовищний і привабливий вид спорту. Особливо коли на старт виходять визнані красуні спортивного світу

Доротея Вірер - італійська біатлоністка, бронзовий призер Олімпійських ігор 2014 та 2018 років в змішаній естафеті, триразовий призер чемпіонатів світу, абсолютна чемпіонка світу серед юніорів 2011 року. Володарка малого Кубка світу 2016 року в заліку індивідуальних гонок.

Доротея Вірер не тільки успішна спортсменка, але і вельми приваблива дівчина. Вона нерідко з'являється на обкладинках глянцевих журналів і хвалиться своїм тілом в соцмережах.