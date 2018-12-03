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    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер

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    Доротея Вірер - Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Доротея Вірер

    Біатлон - видовищний і привабливий вид спорту. Особливо коли на старт виходять визнані красуні спортивного світу

    Доротея Вірер - італійська біатлоністка, бронзовий призер Олімпійських ігор 2014 та 2018 років в змішаній естафеті, триразовий призер чемпіонатів світу, абсолютна чемпіонка світу серед юніорів 2011 року. Володарка малого Кубка світу 2016 року в заліку індивідуальних гонок.

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    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня, яка стріляє не лише очима. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер

    Доротея Вірер не тільки успішна спортсменка, але і вельми приваблива дівчина. Вона нерідко з'являється на обкладинках глянцевих журналів і хвалиться своїм тілом в соцмережах.

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