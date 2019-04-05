Капітан збірної України з біатлону прокоментував можливість зміни громадянства



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Дмитро Підручний поділився власним ставленням до зміни громадянства спортсменами

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів, чи пропонували йому змінити громадянство та поділився власним поглядом на цей аспект спортивної кар’єри.

«Слава Богу, мені таке не пропонували, бо я ніколи не погодився б. Після перемоги в Естерсунді я відчував гордість за країну, гордість за себе. Взагалі, коли чую гімн, то в мене мурашки по шкірі бігають, а коли ще й стоїш на найвищій сходинці п’єдесталу – це взагалі щось неймовірне. Хочеться переживати ці відчуття якомога частіше», - повідомив Підручний у інтерв’ю Футбол24.

Нагадаємо, останнього сезону Дмитро Підручний переміг у гонці переслідування на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.