Магучіх здобула «золото» на другому поспіль етапі сезону Діамантової ліги

У боротьбі за «золото» Ярослава випередила австралійок Ніколу Оліслагерс та Елеанор Паттерсон

Українській спортсменці не знайшлося рівних у китайському Шанхаї

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на другому етапі сезону Діамантової ліги в китайському Шанхаї. Як повідомляє «Главком», 23-річна уродженка Дніпра виграла змагання з результатом 2,00 метра, взявши цю висоту з першої спроби.

У боротьбі за «золото» Ярослава випередила австралійок Ніколу Оліслагерс (1,98 метра) та Елеанор Паттерсон (1,95 метра).

Ще одна українка Юлія Левченко стала четвертою з особистим рекордом сезону (1,92 метра).

Напередодні Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги – найбільших комерційних змагань з легкої атлетики. На висоті 1.97 м Магучіх здобула перемогу над австралійськими стрибунками Ніколою Оліслагерс та Елеанор Паттерсон – із першої ж спроби подолала планку. Натомість ані Паттерсон, ані Оліслагерс її не взяли.

Магучіх намагалася оновити рекорд змагань у Сямені та замовила планку 2.03 м. Втім з трьох спроб вона її не подолала.

Нагадаємо, українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх стала однією з перших учасниць нового формату змагань – абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики (World Athletics Ultimate Championship), який уперше в історії відбудеться у вересні 2026 року в Будапешті.