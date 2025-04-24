Діамантова ліга: де і коли дивитися трансляції етапів з легкої атлетики
Перший етап Діамантової ліги сезону-2025 відбудеться у суботу, 26 квітня, у китайському Сямені
Діамантова ліга – найпрестижніші комерційні змагання з легкої атлетики, що проводяться з 2010 року та проводять у форматі декількох етапів по всьому світу. Змагання Діамантової ліги проходять впродовж всієї частини літнього сезону в легкій атлетиці.
Участь в етапах Діамантової ліги бере низка провідних спортсменів та олімпійських чемпіонів. У 2024 році переможцями фіналу у чоловічих змаганнях стали стрибун з жердиною Мондо Дюплантіс, стрибун у висоту Джанмарко Тамбері, бігун Якоб Інгебрігтсен, тоді як серед тріумфаторок жіночих змагань – бігунки Фемке Бол та Фейт Кіп'єгон, метальниця диска Валарі Оллман. Крім цього, у 2024 році третю поспіль перемогу у сезоні Діамантової ліги здобула й українка Ярослава Магучіх – у секторі стрибків у висоту.
Перший етап Діамантової ліги сезону-2025 відбудеться у суботу, 26 квітня, у китайському Сямені. Змагання стартують о 12:15 за київським часом, перша дисципліна – жіночі стрибки у висоту за участі українок Ярослави Магучіх та Юлії Левченко – розпочнеться о 13:15. Загалом у сезоні-2025 заплановані 15 етапів Діамантової ліги.
Стежити за етапами Діамантової ліги у сезоні-2025 можна буде на платформах Суспільного – сайті Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Львів тощо).
Розклад етапів Діамантової ліги
- 26 квітня. Сямень, Китай
- 3 травня. Шанхай, Китай
- 16 травня. Доха, Катар
- 25 травня. Рабат, Марокко
- 6 червня. Рим, Італія
- 12 червня. Осло, Норвегія
- 15 червня. Стокгольм, Швеція
- 20 червня. Париж, Франція
- 5 липня. Юджин, США
- 11 липня. Монако, Монако
- 19 липня. Лондон, Велика Британія
- 16 серпня. Сілезія, Польща
- 20 серпня. Лозанна, Швейцарія
- 22 серпня. Брюссель, Бельгія
- 27 серпня. Цюрих, Швейцарія
Нагадаємо, українські важкоатлети Богдан Гоза та Владислав Прилипко відразу трьома нагородами завершили виступ збірної України на чемпіонаті Європи.
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