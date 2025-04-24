Діамантова ліга: де і коли дивитися трансляції етапів з легкої атлетики

Стежити за етапами Діамантової ліги у сезоні-2025 можна буде на платформах Суспільного

Перший етап Діамантової ліги сезону-2025 відбудеться у суботу, 26 квітня, у китайському Сямені

Діамантова ліга – найпрестижніші комерційні змагання з легкої атлетики, що проводяться з 2010 року та проводять у форматі декількох етапів по всьому світу. Змагання Діамантової ліги проходять впродовж всієї частини літнього сезону в легкій атлетиці.

Участь в етапах Діамантової ліги бере низка провідних спортсменів та олімпійських чемпіонів. У 2024 році переможцями фіналу у чоловічих змаганнях стали стрибун з жердиною Мондо Дюплантіс, стрибун у висоту Джанмарко Тамбері, бігун Якоб Інгебрігтсен, тоді як серед тріумфаторок жіночих змагань – бігунки Фемке Бол та Фейт Кіп'єгон, метальниця диска Валарі Оллман. Крім цього, у 2024 році третю поспіль перемогу у сезоні Діамантової ліги здобула й українка Ярослава Магучіх – у секторі стрибків у висоту.

Перший етап Діамантової ліги сезону-2025 відбудеться у суботу, 26 квітня, у китайському Сямені. Змагання стартують о 12:15 за київським часом, перша дисципліна – жіночі стрибки у висоту за участі українок Ярослави Магучіх та Юлії Левченко – розпочнеться о 13:15. Загалом у сезоні-2025 заплановані 15 етапів Діамантової ліги.

Стежити за етапами Діамантової ліги у сезоні-2025 можна буде на платформах Суспільного – сайті Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Львів тощо).

Розклад етапів Діамантової ліги

26 квітня. Сямень, Китай

3 травня. Шанхай, Китай

16 травня. Доха, Катар

25 травня. Рабат, Марокко

6 червня. Рим, Італія

12 червня. Осло, Норвегія

15 червня. Стокгольм, Швеція

20 червня. Париж, Франція

5 липня. Юджин, США

11 липня. Монако, Монако

19 липня. Лондон, Велика Британія

16 серпня. Сілезія, Польща

20 серпня. Лозанна, Швейцарія

22 серпня. Брюссель, Бельгія

27 серпня. Цюрих, Швейцарія

Нагадаємо, українські важкоатлети Богдан Гоза та Владислав Прилипко відразу трьома нагородами завершили виступ збірної України на чемпіонаті Європи.