Наступний бій із Дюбуа: боксер Усик відповів жартом

Український чемпіон Олександр Усик заявив, що готовий щераз битися із британцем Данієлем Дюбуа

Після переможного бою цієї ночі, український боксер Олександр Усик висловився про можливий реванш із британцем Даніелем Дюбуа. Про це пише видання Tribuna.

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«Готовий побитися з ним завтра, реванш, вулична бійка, я готовий. Без рукавичок, на голих кулаках», – сказав Усік.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Усік переміг Дюбуа. У дев'ятому раунді українець відправив суперника до нокдауну, після якого той не зміг піднятися. Рефері зафіксував перемогу Усіка технічним нокаутом.

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Усик захистив чемпіонські пояси за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO), Міжнародної боксерської федерації (IBF) та Міжнародної боксерської організації (IBO) у надважкій вазі. Український спортсмен здобув 21 перемогу, він жодного разу не програвав. 25-річний Дюбуа поступився вдруге у кар'єрі, крім того, в його активі 19 перемог.

Український боксер Олександр Усик присвятив перемогу над британцем Даніелем Дюбуа Україні та Збройним силам України. Про це він сказав після поєдинку у польському Вроцлаві 27 серпня.

Напередодні бою Усик і Дюбуа відвідали церемонію зважування. Британець виявився важчим більш ніж на 5,5 кг. Вага Дюбуа 105,8 кг, а Усика – 100,2 кг.

Після зважування українець зазначив, що його не цікавить різниця у кілограмах: «Для мене різниця у вазі не має значення. Я боксер. Можливо, не такий важкий, як Даніель, але я маю інше – серце. Дорога Україно, я тебе люблю. Слава Україні».

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Також Олександр Усик провів традиційну битву поглядів зі своїм противником на ринзі Даніелем Дюбуа. Після битви спортсмени дали спільну пресконференцію, яка почалася зі шквалу оплесків, адресованих українському боксеру.