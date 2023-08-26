Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Усик на відкритому тренуванні у Вроцлаві порадував уболівальників запальними танцями

Надія Карбунар
glavcom.ua
Усик на відкритому тренуванні у Вроцлаві порадував уболівальників запальними танцями
Перед чемпіонським боєм український спортсмен провів офіційне тренування
фото: скріншот із відео

Український боксер 26 серпня ввечері вийде на ринг із британцем Данієлем Дюбуа

Український чемпіон за версіями кількох боксерських організацій Олександр Усик 26 серпня ввечері вийде на ринг із британцем Данієлем Дюбуа.

Перед чемпіонським боєм український спортсмен провів офіційне тренування, після якого порадував уболівальників запальним танцем та співами.

Напередодні поєдинку боксери відвідали церемонію зважування. Дюбуа виявився важчим більш ніж на 5,5 кг. Вага британця 105,8 кг, а українця – 100,2 кг.

Після зважування Олександр Усик зазначив, що його не цікавить різниця у кілограмах.

«Для мене різниця у вазі не має значення. Я боксер. Можливо, не такий важкий, як Даніель, але я маю інше – серце. Дорога Україно, я тебе люблю. Слава Україні», – сказав Усик.

Нагадаємо, бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. У разі перемоги над суперником українець сподівається провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.

Раніше Олександр Усик провів традиційну битву поглядів зі своїм майбутнім противником на ринзі Даніелем Дюбуа. Після битви спортсмени дали спільну пресконференцію, яка почалася зі шквалу оплесків, адресованих українському боксеру.

Читайте також: Усик пообіцяв фізично розправитися з Путіним
Теги: Олександр Усик бокс спорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після зважування Олександр Усик зазначив, що його не цікавить різниця у кілограмах
Усик програв Дюбуа зважування перед боєм
Вчора, 18:20
Усик провів традиційну битву поглядів зі своїм майбутнім противником на ринзі Даніелем Дюбуа
Викликав шквал оплесків: що сказав Усик на битві поглядів з Дюбуа
11 липня, 10:18
За словами боксера, нічим хорошим для російського диктатора ймовірне рандеву б не скінчилося
Усик пообіцяв фізично розправитися з Путіним
6 червня, 15:46

Новини

Усик на відкритому тренуванні у Вроцлаві порадував уболівальників запальними танцями
Усик на відкритому тренуванні у Вроцлаві порадував уболівальників запальними танцями
Українська легкоатлетка виборола срібло на Чемпіонаті світу-2023 (відео)
Українська легкоатлетка виборола срібло на Чемпіонаті світу-2023 (відео)
Дві українки пройшли до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики
Дві українки пройшли до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики
Усик програв Дюбуа зважування перед боєм
Усик програв Дюбуа зважування перед боєм
«Динамо» змінить форму на честь Дня Незалежності (фото)
«Динамо» змінить форму на честь Дня Незалежності (фото)
Народний депутат Беленюк виступить на Чемпіонаті світу з боротьби
Народний депутат Беленюк виступить на Чемпіонаті світу з боротьби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Путін обрав армію. Післямова до вбивства Пригожина
45K
Внутрішній паразит. ЄС та НАТО доведеться вирішувати, що робити з Орбаном
8585
Митрополит Московської церкви в Україні завірив у підданстві патріарху РПЦ
7518
Масштабна повітряна тривога тривала менше 15 хвилин
6972
Плив 8 км: Буданов вразив деталями про участь у спецоперації в Криму
6892
Повторна мобілізація після звільнення з ЗСУ: адвокат попередив про витівки ТЦК

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Сьогодні, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Сьогодні, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
Вчора, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Вчора, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту