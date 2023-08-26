Усик на відкритому тренуванні у Вроцлаві порадував уболівальників запальними танцями

Український боксер 26 серпня ввечері вийде на ринг із британцем Данієлем Дюбуа

Український чемпіон за версіями кількох боксерських організацій Олександр Усик 26 серпня ввечері вийде на ринг із британцем Данієлем Дюбуа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перед чемпіонським боєм український спортсмен провів офіційне тренування, після якого порадував уболівальників запальним танцем та співами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Напередодні поєдинку боксери відвідали церемонію зважування. Дюбуа виявився важчим більш ніж на 5,5 кг. Вага британця 105,8 кг, а українця – 100,2 кг.

Після зважування Олександр Усик зазначив, що його не цікавить різниця у кілограмах.

«Для мене різниця у вазі не має значення. Я боксер. Можливо, не такий важкий, як Даніель, але я маю інше – серце. Дорога Україно, я тебе люблю. Слава Україні», – сказав Усик.

Нагадаємо, бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. У разі перемоги над суперником українець сподівається провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Олександр Усик провів традиційну битву поглядів зі своїм майбутнім противником на ринзі Даніелем Дюбуа. Після битви спортсмени дали спільну пресконференцію, яка почалася зі шквалу оплесків, адресованих українському боксеру.