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Усик здолав Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Усик здолав Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули
Усик відстояв усі п’ять поясів провідних боксерських організацій
фото з відкритих джерел

Українець упевнено нокаутував суперника в дев'ятому раунді

Український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа і вже вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі. Про це свідчить результат поєдинку.

Поєдинок боксерів стартував у польському Вроцлаві о 00:39. На кону стояли всі п’ять поясів боксерських організацій IBF, WBA, WBO, IBO та титул видання The Ring. Бій тривав дев’ять раундів.

На останніх секундах восьмого раунду Дюбуа вперше побував у нокдауні, однак став на коліно та зміг підвестився, після чого суперників розвів гонг.

Результат поєдинку вирішився в дев’ятому раунді. Після серії ударів Дюбуа вдруге опинився на підлозі. Британець намагався встати після нокдауну, але рефері просигналізував про неможливість продовжувати бій.

Далі українець сподівається провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, що напередодні бою Усик і Дюбуа відвідали церемонію зважування. Британець виявився важчим більш ніж на 5,5 кг. Вага Дюбуа 105,8 кг, а Усика – 100,2 кг.

Після зважування українець зазначив, що його не цікавить різниця у кілограмах: «Для мене різниця у вазі не має значення. Я боксер. Можливо, не такий важкий, як Даніель, але я маю інше – серце. Дорога Україно, я тебе люблю. Слава Україні».

Раніше Олександр Усик провів традиційну битву поглядів зі своїм противником на ринзі Даніелем Дюбуа. Після битви спортсмени дали спільну пресконференцію, яка почалася зі шквалу оплесків, адресованих українському боксеру.

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Теги: Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа

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