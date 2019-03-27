Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки

Сьогодні, 27 березня, Надії виповнюється 34 роки!

Надія Скардіно

— білоруська біатлоністка, олімпійська чемпіонка та медалістка, призерка чемпіонату світу, переможниця та призерка етапів Кубка світу з біатлону.

Біатлонний сезон завершився ще одним рекордом і додатковим глобусом для Бьо і 19-м місцем Підручного 24 Березня, 18:28

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Скардіно виборола бронзову олімпійську медаль Олімпійських ігор в Сочі 2014 в індивідуальній гонці, а на Пхьончханській олімпіаді 2018 року вона отримала золоту олімпійську медаль та звання олімпійської чемпіонки в естафетній гонці в складі збірної Білорусі.

Вона також бронзова призерка чемпіонату світу з біатлону 2012 року в естафеті.