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    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки

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    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки

    Сьогодні, 27 березня, Надії виповнюється 34 роки!

    Надія Скардіно — білоруська біатлоністка, олімпійська чемпіонка та медалістка, призерка чемпіонату світу, переможниця та призерка етапів Кубка світу з біатлону.

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    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
    Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки

    Скардіно виборола бронзову олімпійську медаль Олімпійських ігор в Сочі 2014 в індивідуальній гонці, а на Пхьончханській олімпіаді 2018 року вона отримала золоту олімпійську медаль та звання олімпійської чемпіонки в естафетній гонці в складі збірної Білорусі.

    Вона також бронзова призерка чемпіонату світу з біатлону 2012 року в естафеті.

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