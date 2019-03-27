Надія Скардіно - красуня зі зброєю. Ефектні фото білоруської біатлоністки
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Сьогодні, 27 березня, Надії виповнюється 34 роки!Надія Скардіно — білоруська біатлоністка, олімпійська чемпіонка та медалістка, призерка чемпіонату світу, переможниця та призерка етапів Кубка світу з біатлону.
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Скардіно виборола бронзову олімпійську медаль Олімпійських ігор в Сочі 2014 в індивідуальній гонці, а на Пхьончханській олімпіаді 2018 року вона отримала золоту олімпійську медаль та звання олімпійської чемпіонки в естафетній гонці в складі збірної Білорусі.
Вона також бронзова призерка чемпіонату світу з біатлону 2012 року в естафеті.