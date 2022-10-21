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Дружина тренера Реброва похизувалась неабиякою гнучкістю на відпочинку (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Дружина тренера Реброва похизувалась неабиякою гнучкістю на відпочинку (відео)
Анна Реброва відпочиває в ОАЕ
фото із соцмереж

Анна Реброва навіть на відпочинку дбає про власну фігуру, виконуючи вправи на гнучкість

Анна, дружина тренера «Аль-Айна» Сергія Реброва, поділилася новим відеороликом в Instagram. Красуня опублікувала відео з відпочинку в ОАЕ, де працює Сергій Ребров.

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Допис, поширений Anna Rebrova 🇺🇦 (@annarebrova31)

Відзначимо, що на початку 2016 року Ребров одружився вдруге, разом з дружиною Анною виховують сина.

Нагадаємо, 9 серпня 2021 року стало відомо, що Реброву запропонували стати головним тренером Збірної України з футболу, замінивши на цій посаді Андрія Шевченка. Спочатку повідомлялося, що Ребров підписав контракт на тренерську посаду терміном на два роки, але 11 серпня він заявив, що відмовився від посади та залишився працювати тренером в «Аль-Айні».

Раніше повідомлялось, що Сергій Ребров перейшов на українську мову.

Також Андрій Шевченко нагадав світу про війну на церемонії вручення «Золотого м'яча».

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Теги: Instagram Сергій Ребров

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