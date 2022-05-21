Ребров розповів, що зробив із годинником, який йому подарував Путін
Сергій Ребров та збірна України 1999 року отримали з рук Володимира Путіна годинники
Сергій Ребров як гравець зустрічався з нинішнім президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Сталося це 1999 року після матчу збірних Росії та України в Москві, про що тренер розповів YouTube-каналу «Пряма червона». Тоді Путін вручив всій українській команді, зокрема Реброву, годинники.
«Так, мені теж давали цей годинник. Я його тоді ще віддав своєму батькові. Не знаю зараз історію цього годинника, де він зараз. На ньому була написана дата матчу Росія – Україна. Вони думали, що виграють. І коли нам дарували, звичайно, були дуже засмучені. Так, давав (годинник) сам Путін», – сказав тренер.
Відтоді Ребров не бачив цього годинника, але згоден, що його треба розбити.
«Я його і не бачив після того року. Мені він не дуже був цікавий. Звичайно, ніхто тоді не замислювався, наскільки зараз цей годинник буде... Треба його розбити», – підсумував Ребров.
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