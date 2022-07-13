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    Новини

    Ярмоленко перейшов у клуб, що тренує Ребров

    Лідер збірної України продовжить кар&rsquo;єру в Еміратах - Ярмоленко перейшов у клуб, що тренує Ребров
    Лідер збірної України продовжить кар’єру в Еміратах
    фото з відкритих джерел

    Українець приєднався до «Аль-Айна»

    Лідер збірної України Андрій Ярмоленко вирішив продовжити ігрову кар'єру в еміратському «Аль-Айні». Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

    32-річний вінгер перебрався в чемпіонат ОАЕ. Там він знову працюватиме під керівництвом Сергія Реброва.

    Ярмоленко підписав із «Аль-Айном» контракт на один рік. Дістався еміратському гранду українець безкоштовно. Із 1 липня він перебував у статусі вільного агента після чотирьох сезонів у «Вест Хемі» (83 матчі в усіх турнірах, 12 м'ячів, 7 асистів). Ще один сезон перед тим вінгер відіграв за дортмундську «Боруссію».

    У 2007-2018 роках Андрій Ярмоленко захищав кольори «Динамо». За цей час він провів 340 поєдинків загалом, у яких забив 137 голів і віддав 90 результативних передач. Із «біло-синіми» українець став триразовим чемпіоном України, здобув два Кубки та три Суперкубки України.

    Ярмоленко міг повернутися в «Динамо», але сторони не погодили умови контракту. Під орудою Реброва, який привів «Аль-Айн» до чемпіонства в сезоні 2021/22, вінгер грав у складі «Динамо».

    Нагадаємо, 23 травня Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом» (фото).

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    Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Україна Андрій Ярмоленко Twitter ОАЕ окупація час #stoprussia
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    Ярмоленко перейшов у клуб, що тренує Ребров