Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото професійної гольфістки з США Блер О'Ніл



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Блер також має успіхи і в модельному бізнесі. Зокрема, Блер рекламує різні спортивні товари.

Ця дівчина успішна не тільки в гольфі, а й в модельному бізнесі

Американська гольфістка Блер О'Ніл народилася 14 травня 1981 року в США. У дитинстві Блер любила балет і джазову музику.

У віці 11 років, її, разом з братом, батько привів в секцію гольфу. Вже через 2 роки вона брала участь в змаганнях серед юніорів.

На сьогодні Блер досягла великих успіхів, виступаючи, як професійна гольфістка.

Варто зазначити, що красуня також має успіхи і в модельному бізнесі. Зокрема, Блер рекламує різні спортивні товари.