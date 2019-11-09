Прибиральники з майбутнього: На вулицях столиці Естонії з'являться роботи



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Роботи оснащені високотехнологічними датчиками, що дозволяє їм безпечно маневрувати поряд з пішоходами і об'їжджати різні перешкоди

Робот, що важить 500 кг, здатний прибрати до 5000 квадратних метрів або близько 12 кілометрів тротуарів

У столиці Естонії Талліні вулиці прибиратимуть роботи, створені стартапом Lumebot.

Про це повідомляє Postimees.

«Уже цього місяця на вулицях Таллінна можна буде побачити створених естонським стартапом Lumebot автономних снігоприбиральних роботів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи можуть прибирати не тільки опале листя і сміття, а й сніг.

Робот, що важить 500 кг, здатний прибрати до 5000 квадратних метрів або близько 12 кілометрів тротуарів.

За словами співзасновника Lumebot Каспара Кікерпілля, роботи оснащені високотехнологічними датчиками, що дозволяє їм безпечно маневрувати поряд з пішоходами і об'їжджати різні перешкоди.

Наголошується, що одним з перших клієнтів став науковий парк Tehnopol в Мустамяе, де роботи вже відповідають за чистоту території починаючи з 1 листопада.