Прибиральники з майбутнього: На вулицях столиці Естонії з'являться роботи
Робот, що важить 500 кг, здатний прибрати до 5000 квадратних метрів або близько 12 кілометрів тротуарів
У столиці Естонії Талліні вулиці прибиратимуть роботи, створені стартапом Lumebot.
Про це повідомляє Postimees.
«Уже цього місяця на вулицях Таллінна можна буде побачити створених естонським стартапом Lumebot автономних снігоприбиральних роботів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що роботи можуть прибирати не тільки опале листя і сміття, а й сніг.
Робот, що важить 500 кг, здатний прибрати до 5000 квадратних метрів або близько 12 кілометрів тротуарів.
За словами співзасновника Lumebot Каспара Кікерпілля, роботи оснащені високотехнологічними датчиками, що дозволяє їм безпечно маневрувати поряд з пішоходами і об'їжджати різні перешкоди.
Наголошується, що одним з перших клієнтів став науковий парк Tehnopol в Мустамяе, де роботи вже відповідають за чистоту території починаючи з 1 листопада.