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    Технології

    Прибиральники з майбутнього: На вулицях столиці Естонії з'являться роботи

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    Роботи оснащені високотехнологічними датчиками, що дозволяє їм безпечно маневрувати поряд з пішоходами і об'їжджати різні перешкоди - Прибиральники з майбутнього: На вулицях столиці Естонії з'являться роботи
    Роботи оснащені високотехнологічними датчиками, що дозволяє їм безпечно маневрувати поряд з пішоходами і об'їжджати різні перешкоди

    Робот, що важить 500 кг, здатний прибрати до 5000 квадратних метрів або близько 12 кілометрів тротуарів

    У столиці Естонії Талліні вулиці прибиратимуть роботи, створені стартапом Lumebot.

    Про це повідомляє Postimees.

    «Уже цього місяця на вулицях Таллінна можна буде побачити створених естонським стартапом Lumebot автономних снігоприбиральних роботів», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що роботи можуть прибирати не тільки опале листя і сміття, а й сніг.

    Робот, що важить 500 кг, здатний прибрати до 5000 квадратних метрів або близько 12 кілометрів тротуарів.

    За словами співзасновника Lumebot Каспара Кікерпілля, роботи оснащені високотехнологічними датчиками, що дозволяє їм безпечно маневрувати поряд з пішоходами і об'їжджати різні перешкоди.

    Наголошується, що одним з перших клієнтів став науковий парк Tehnopol в Мустамяе, де роботи вже відповідають за чистоту території починаючи з 1 листопада.

    Естонія сміття технології парк
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