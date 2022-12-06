Знаменитий футболіст відлупцював чоловіка після матчу збірної Бразилії (відео)
Поліція не була присутня під час інциденту
Президент Федерації футболу Камеруну, колишній гравець збірної країни Самюель Ето'о вдарив чоловіка, перебуваючи на Чемпіонаті світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє La Opinion.
Інцидент відбувся після матчу Бразилія – Південна Корея (4:1), на якому побував функціонер. Ето'О фотографувався з вболівальниками. Але після того, як чоловік почав знімати його на камеру, Самюель розізлився і атакував його. Спершу його стримали, але потім камерунець вдарив чоловіка ногою у голову.
Поліція не була присутня під час інциденту. Про якісь його наслідки інформації немає. Збірна Камеруну залишила мундіаль після того, як не вийшла з групи.
Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.
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