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Знаменитий футболіст відлупцював чоловіка після матчу збірної Бразилії (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Знаменитий футболіст відлупцював чоловіка після матчу збірної Бразилії (відео)
Камерунець вдарив чоловіка ногою у голову
фото: скріншот з відео

Поліція не була присутня під час інциденту

Президент Федерації футболу Камеруну, колишній гравець збірної країни Самюель Ето'о вдарив чоловіка, перебуваючи на Чемпіонаті світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє La Opinion.

Інцидент відбувся після матчу Бразилія – Південна Корея (4:1), на якому побував функціонер. Ето'О фотографувався з вболівальниками. Але після того, як чоловік почав знімати його на камеру, Самюель розізлився і атакував його. Спершу його стримали, але потім камерунець вдарив чоловіка ногою у голову.

Поліція не була присутня під час інциденту. Про якісь його наслідки інформації немає. Збірна Камеруну залишила мундіаль після того, як не вийшла з групи.

Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

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Теги: Катар Японія Бразилія бійка навколофутбол ЧС-2022

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