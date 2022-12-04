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Сербські фанати під час гри Чемпіонату світу співали про вбивства албанців – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Сербські фанати під час гри Чемпіонату світу співали про вбивства албанців – ЗМІ
Як стверджує албанський вболівальник, шанувальник збірної Сербії співали образливі для албанців пісні

Все, що сталося того вечора, було просто страшним – розповів албанець Хасан Ррахмані

Фанати збірної Сербії скандували ненависницькі кричалки на матчі зі Швейцарією. Про це розповів уболівальник Хасан Ррахмані, який відвідав гру 3-го туру групового етапу Чемпіонату світу, яка відбулася на стадіоні «974» і завершилася перемогою Швейцарії з рахунком 3:2.

Ррахмані прийшов на матч із прапором Албанії, який у нього відібрали на вході на арену. При цьому, як розповів уболівальник, на стадіоні було багато фанатів збірної Сербії, які демонстрували фашистські символи.

«Я був абсолютно приголомшений, побачивши кількість фашистських гасел, футболок і прапорів», – сказав Ррахмані для Observer.

На підтвердження своїх слів уболівальник показав фото фаната в атрибутиці, пов'язаній із югославськими війнами. Ррахмані зазначив, що на стадіоні була група фанатів у схожій атрибутиці.

Як стверджує вболівальник, шанувальник збірної Сербії співали образливі для албанців пісні зі словом «шиптар» (зневажливе прізвисько цього народу у південнослов'янських мовах – ред.). Також вони скандували «Косово – серце Сербії» та закликали до насильства щодо албанців.

На 77-й хвилині матчу на стадіоні вивели повідомлення з проханням припинити «дискримінаційні скандування та жести».

Коли Ррахмані забирав албанський прапор із пункту зберігання речей, там перебували вболівальники збірної Сербії. За його словами, на виході зі стадіону на нього напали «сім чи вісім сербів».

«Вони штовхнули мене, сказавши: «Йди на ###, шиптар». Вони кидалися у мене водою. Я спробував піти, але сім чи вісім здоровенних хлопців пішли за мною. Зрештою, я побіг назустріч поліції, яка нічого не зробила.

Все, що сталося того вечора, було просто страшним. Я чекав, що добре проведу вечір, але всі ці події відродили спогади про минуле, які, на мою думку, пішли», – сказав Ррахмані.

Вболівальник зазначив, що поліція відпустила фанатів збірної Сербії, які його переслідували, і не покарала їх.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Сербія Албанія

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