Зірки збірної Бразилії яскраво підтримали Пеле після матчу в Катарі (фото)

Бразильці винесли великий банер із зображенням Пеле

Футболісти збірної Бразилії підтримали легендарного співвітчизника Пеле після перемоги у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2022 з національною командою Південної Кореї (4:1).

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Бразильці винесли великий банер із зображенням Пеле на полі та сфотографувалися з ним у центральному колі. Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, 29 листопада Пеле було госпіталізовано до Сан-Паулу. Пізніше з'явилася інформація, що легендарний бразильський футболіст не реагує на хіміотерапію і йому надається паліативна допомога, призначена для полегшення болю останніх днів людини. Сам бразилець заявив, щоб заспокоїти вболівальників. Лікарі повідомили, що його стан стабілізувався.

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У 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2022 збірна Бразилії зіграє з Хорватією.

Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.