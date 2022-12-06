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Зірки збірної Бразилії яскраво підтримали Пеле після матчу в Катарі (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зірки збірної Бразилії яскраво підтримали Пеле після матчу в Катарі (фото)

Бразильці винесли великий банер із зображенням Пеле

Футболісти збірної Бразилії підтримали легендарного співвітчизника Пеле після перемоги у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2022 з національною командою Південної Кореї (4:1).

Бразильці винесли великий банер із зображенням Пеле на полі та сфотографувалися з ним у центральному колі. Про це повідомляє «Главком».

Зірки збірної Бразилії яскраво підтримали Пеле після матчу в Катарі (фото) фото 1

Нагадаємо, 29 листопада Пеле було госпіталізовано до Сан-Паулу. Пізніше з'явилася інформація, що легендарний бразильський футболіст не реагує на хіміотерапію і йому надається паліативна допомога, призначена для полегшення болю останніх днів людини. Сам бразилець заявив, щоб заспокоїти вболівальників. Лікарі повідомили, що його стан стабілізувався.

У 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2022 збірна Бразилії зіграє з Хорватією.

Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

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Теги: Пеле Бразилія НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022

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