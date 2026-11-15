Еліна Світоліна прокоментувала нецензурне висловлювання Аріни Соболенко щодо українців

Світоліна заявила, що іноді на її адресу лунали неприємні коментарі, пов’язані з війною

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала скандальний інцидент, який набув широкого розголосу в соціальних мережах, та заяву Аріни Соболенко, у якій та пояснила свою поведінку й попросила вибачення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Під час матчу групового етапу Підсумкового турніру WTA між Еліною Світоліною та Ариною Соболенко стався інцидент, який згодом викликав широкий резонанс у соціальних мережах і медіа. У телевізійну трансляцію потрапив момент, коли Соболенко емоційно відреагувала на один з епізодів зустрічі. На відео, яке почало активно поширюватися в інтернеті, за рухами губ тенісистки можна досить чітко прочитати нецензурне висловлювання на адресу українців – «йо**ні с**а українці на*уй».

🤬“Those f***ing Ukrainians, for f***’s sake!” Or was it “That f***ing Ukrainian b***h, for f***’s sake!”? These are the words 🏳️ Aryna Sabalenka appears to be saying in Russian, judging by her lip movements during her WTA Finals match against 🇺🇦 Elina Svitolina. What a remarkable display of respect and sportsmanship from the world No. 2. But sure, let's keep asking Ukrainian players why they refuse to shake hands with their Russian and Belarusian opponents. Apparently, that's still the bigger problem in tennis. — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 14, 2026

Після того як інцидент набув широкого розголосу, Соболенко опублікувала заяву в соціальних мережах, у якій фактично визнала, що нецензурно висловилася на адресу українських уболівальників під час матчу зі Світоліною, та попросила вибачення. При цьому тенісистка заявила, що її слова не були адресовані безпосередньо Еліні, а причиною її реакції стала поведінка групи глядачів, які, за її словами, агресивно раділи її помилкам.

Згодом ситуацію прокоментувала й сама Еліна Світоліна. Під час спілкування з журналістами українку запитали, чи помітила вона під час зустрічі невдоволення Соболенко поведінкою вболівальників, які підтримували її на трибунах.

«Як ми бачимо, тут багато українців, багато українських прапорів і вболівальників, які підтримують Україну. І, звичайно, вони хочуть, щоб я перемогла саме в цьому матчі. Думаю, ми вже багато разів грали з Аріною. І завжди в неї є свої вболівальники, а в мене – свої. Тому в кожній країні, у кожному матчі, який ми проводили, ситуація була дещо іншою», – сказала Еліна.

Світоліна також розповіла, що бачила обговорення інциденту в соціальних мережах, і висловила сподівання, що до її протистоянь із Соболенко ставитимуться з належною повагою. Водночас українка нагадала, що під час попередніх зустрічей між ними й сама стикалася з неприємними висловлюваннями, пов’язаними з війною.

«Так, я дещо бачила, тому що, звичайно, це поширюється в соціальних мережах. Але я просто сподіваюся, що до матчів між нами ставитимуться з належною повагою. Тому що іноді під час наших матчів на мою адресу також лунали неприємні коментарі, пов’язані з війною. Тож так, таке трапляється. Іноді в соціальних мережах деякі речі трохи перекручують. Тому ситуація така, яка є», – сказала Світоліна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна переграла чешку Лінду Носкову в півфіналі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA).