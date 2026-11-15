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Еліна Світоліна прокоментувала нецензурне висловлювання Аріни Соболенко щодо українців

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Еліна Світоліна прокоментувала нецензурне висловлювання Аріни Соболенко щодо українців
Під час матчу групового етапу Підсумкового турніру WTA між Світоліною та Соболенко стався скандальний інцидент
фото: Getty Images

Світоліна заявила, що іноді на її адресу лунали неприємні коментарі, пов’язані з війною

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала скандальний інцидент, який набув широкого розголосу в соціальних мережах, та заяву Аріни Соболенко, у якій та пояснила свою поведінку й попросила вибачення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Під час матчу групового етапу Підсумкового турніру WTA між Еліною Світоліною та Ариною Соболенко стався інцидент, який згодом викликав широкий резонанс у соціальних мережах і медіа. У телевізійну трансляцію потрапив момент, коли Соболенко емоційно відреагувала на один з епізодів зустрічі. На відео, яке почало активно поширюватися в інтернеті, за рухами губ тенісистки можна досить чітко прочитати нецензурне висловлювання на адресу українців – «йо**ні с**а українці на*уй».

Після того як інцидент набув широкого розголосу, Соболенко опублікувала заяву в соціальних мережах, у якій фактично визнала, що нецензурно висловилася на адресу українських уболівальників під час матчу зі Світоліною, та попросила вибачення. При цьому тенісистка заявила, що її слова не були адресовані безпосередньо Еліні, а причиною її реакції стала поведінка групи глядачів, які, за її словами, агресивно раділи її помилкам.

Згодом ситуацію прокоментувала й сама Еліна Світоліна. Під час спілкування з журналістами українку запитали, чи помітила вона під час зустрічі невдоволення Соболенко поведінкою вболівальників, які підтримували її на трибунах.

«Як ми бачимо, тут багато українців, багато українських прапорів і вболівальників, які підтримують Україну. І, звичайно, вони хочуть, щоб я перемогла саме в цьому матчі. Думаю, ми вже багато разів грали з Аріною. І завжди в неї є свої вболівальники, а в мене – свої. Тому в кожній країні, у кожному матчі, який ми проводили, ситуація була дещо іншою», – сказала Еліна.

Світоліна також розповіла, що бачила обговорення інциденту в соціальних мережах, і висловила сподівання, що до її протистоянь із Соболенко ставитимуться з належною повагою. Водночас українка нагадала, що під час попередніх зустрічей між ними й сама стикалася з неприємними висловлюваннями, пов’язаними з війною.

«Так, я дещо бачила, тому що, звичайно, це поширюється в соціальних мережах. Але я просто сподіваюся, що до матчів між нами ставитимуться з належною повагою. Тому що іноді під час наших матчів на мою адресу також лунали неприємні коментарі, пов’язані з війною. Тож так, таке трапляється. Іноді в соціальних мережах деякі речі трохи перекручують. Тому ситуація така, яка є», – сказала Світоліна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна переграла чешку Лінду Носкову в півфіналі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Теги: теніс Еліна Світоліна Аріна Соболенко

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