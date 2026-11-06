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Одна з провідних українських тенісисток анонсувала паузу в кар'єрі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Одна з провідних українських тенісисток анонсувала паузу в кар'єрі
Олександра Олійникова мала успішний змагальний рік
фото: WTA

Спортсменка прагне повного «перезавантаження»

Українка Олександра Олійникова достроково завершила сезон-2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram тенісистки.

Вітчизняна спортсменка не повернеться на корт цьогоріч. Останнім турніром для неї став Hongkong Tennis Open, де Олійникова зачохлила ракетку в першому раунді. Українська тенісистка подякувала фанатам і спонсором за підтримку впродовж сезону.

Пряма мова Олександри Олійникової

«Цього року я завершую сезон достроково та планую взяти одну з найдовших пауз у спорті за свою кар'єру. І вперше я сама дуже хочу цієї паузи. Для мене зараз украй важливо відновитися фізично та ментально, а також присвятити час позатенісним речам. Для мене цей рік став роком досягнень, але трапилися й негативні потрясіння, які вплинули на моє сприйняття ролі спорту в цілому», – написала Олійникова.

За словами українки, вона зараз «зовсім не в ресурсі». Тенісистка вирішила, що награвати здоровий стан не варто. Тож Олійникова публічно заявила про бажання взяти тривалу паузу в кар'єрі.

Виступи Олександри Олійникової у сезоні-2026

На цей момент українська тенісистка посідає 62-ге місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Пікова позиція Олійникової у класифікації цьогоріч – 41-ша сходинка в середині вересня. Також вона цьогоріч оновила персональні орієнтири на всіх чотирьох мейджорах.

Найкраще Олійникова виступила на «Ролан Гаррос». На паризьких кортах українка дійшла до третього раунду змагань. У березні вона програла фінал Antalya Challenger співвітчизниці Ангеліні Калініній у трьох сетах.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: теніс Олександра Олійникова

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