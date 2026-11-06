На Підсумковому турнірі WTA змінився формат фотосесії: чи пов’язано це зі Світоліною?

Еліна Світоліна вперше з 2019 року кваліфікувалася на Підсумковий турнір

У п’ятницю, 6 листопада, WTA представить офіційні портрети учасниць Підсумкового турніру

Жіноча тенісна асоціація (WTA) анонсувала презентацію офіційних портретів учасниць Підсумкового турніру, який відбудеться 8–15 листопада в Індіан-Веллсі (США). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

У п’ятницю, 6 листопада, WTA представить офіційні портрети учасниць турніру. Цього року організатори анонсували новий підхід до традиційної фотосесії, зосередившись на індивідуальності, особистому стилі та унікальній історії кожної тенісистки. Фотографії опублікують на офіційних цифрових платформах і в соціальних мережах WTA.

При цьому про традиційну групову фотографію всіх восьми учасниць одиночного турніру в повідомленні не згадується.

У попередні роки спільне фото було однією з головних традицій WTA Finals. Зокрема, у 2024 та 2025 роках WTA публікувала групові знімки тенісисток, доповнюючи їх індивідуальними портретами.

Цього сезону ситуація має особливий контекст через повернення на Підсумковий турнір Еліни Світоліної, яка вперше з 2019 року кваліфікувалася на ці змагання.

Від початку повномасштабного російського вторгнення українка дотримується принципової позиції щодо представниць Росії та Білорусі, відмовляючись від традиційних рукостискань після матчів.

Зокрема, перед півфінальним матчем Australian Open-2026 Еліна Світоліна відмовилася від традиційного спільного фото з Аріною Соболенко під час жеребкування. Обидві тенісистки окремо сфотографувалися з 10-річною Авою Султаною, яка проводила церемонію підкидання монети.

Учасницями цьогорічного WTA Finals також стануть Аріна Соболенко та Мірра Андрєєва, які разом зі Світоліною потрапили до однієї групи.

Варто зазначити, що WTA вже мала досвід організації окремих фотосесій за участю українських тенісисток. У січні 2026 року після фіналу турніру в Брісбені організатори окремо сфотографували Марту Костюк та Арину Соболенко, відмовившись від звичного спільного знімка фіналісток із нагородами.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом.