Світоліна з яскравим розгромом переможниці Вімблдона вийшла до фіналу Підсумкового турніру

Еліна Світоліна позмагається за другий трофей WTA Finals

Перша ракетка України втретє в кар'єрі пробилася у вирішальний матч

Українська тенісистка Еліна Світоліна переграла чешку Лінду Носкову в півфіналі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє «Главком».

У дебюті суперниці обмінялися брейками. Та швидко ініціативою на корті заволоділа Світоліна. Українка в шостому геймі ще раз узяла подачу Носкової, а у восьмому з другої спроби реалізувала сетбол на подачі опонентки.

Другий сет же обернувся повним домінуванням Світоліної. Українська тенісистка виграла п'ять геймів зі старту партії. Лише в шостому вона дозволила Носковій розмочити рахунок – переможниця Вімблдонського турніру відіграла матчбол.

Утім, цим лише відтермінувала власну невдачу. Світоліна вже в наступному геймі оформила перемогу та стала другою фіналісткою Підсумкового турніру. Суперниця в боротьбі за трофей – безпрапорна росіянка Мірра Андрєєва.

WTA Finals. 1/2 фіналу

Лінда Носкова (Чехія, 8) – Еліна Світоліна (Україна, 6) – 2:6, 1:6

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.