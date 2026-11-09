Костюк відверто оцінила дебют на Підсумковому турнірі

Друга ракетка України не робить трагедії з поразки на старті змагань

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася емоціями після поразки чешці Лінді Носковій у першому турі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BTU.

Молода українка програла переможниці Вімблдона в двох сетах (2:6, 4:6). Костюк в останній момент потрапила до списку учасниць турніру. Вона замінила першу ракетку світу Єлєну Рибакіну з Казахстану, яка захворіла.

«Насамперед мені складно вважати себе однією з восьми найкращих, коли я посідаю десяте місце. Але, звичайно, для мене було несподіванкою отримати можливість зіграти на цьому турнірі від самого початку. Я дуже вдячна за цей шанс», – заявила українська тенісистка.

Костюк також нагадала, що через проблеми зі здоров'ям відмовилася від виступів на турнірах у рамках турне WTA Азією. Зокрема, з Ningbo Open їй довелося знятися посеред поєдинку 1/8 фіналу. Водночас через вимушену паузу стан українки покращився.

«Думаю, зараз я перебуваю в дещо іншому становищі, ніж решта тенісисток. Останні кілька місяців у мене були проблеми з травмою. Тому, приїхавши сюди, я не можу сказати, що готова грати на сто відсотків. Але для мене дуже важливо, що нарешті я не відчуваю болю в зап’ястку. Тепер можу поступово нарощувати навантаження, тренуватися та повертатися до змагань», – додала Костюк.

У другому турі WTA Finals українська тенісистка зустрінеться з американкою Джессікою Пегулою. Матч запланований на вівторок, 10 листопада. Третя суперниця в групі – Корі Гауфф зі США.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.