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ЗМІ розповіли нові деталі розставання Еліни Світоліної з Гаелем Монфісом

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗМІ розповіли нові деталі розставання Еліни Світоліної з Гаелем Монфісом
За інформацією журналістів, Світоліна телефоном повідомила Монфісу про своє рішення щодо розлучення
фото: Instagram

19 жовтня Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується

Французьке видання L’Équipe розповіло про деталі розставання зіркових тенісистів Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса. Про це повідомляє «Главком».

За інформацією журналістів, наприкінці вересня, коли Еліна Світоліна вирушила до Китаю на турніри, вона телефоном повідомила чоловікові про своє рішення. Як стверджує видання, після цієї розмови француз утратив мотивацію продовжувати професійну кар’єру, а згодом офіційно сповістив Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) про завершення кар’єри та був виключений із системи антидопінгового контролю для чинних спортсменів.

Cезон 2026 року став останнім у кар’єрі 40-річного спортсмена. У жовтні Монфіс офіційно отримав статус гравця, який завершив виступи. Цю інформацію підтвердили в ITIA.

Про несподіваність такого рішення свідчить і попередній календар француза. Він планував провести прощальні матчі на турнірі в Ліоні та паризькому «Мастерсі», однак тепер ці виступи не відбудуться.

За даними L’Équipe, спортсмен вирішив скасувати заплановані турніри, щоб не привертати зайвої уваги до особистого життя на тлі розриву стосунків з українською тенісисткою.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

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Теги: теніс Еліна Світоліна Ґаель Монфіс

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