Від одруження до розставання: історія кохання тенісних зірок Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса

Світоліна та Монфіс розпочинають новий етап – уже не як подружжя, а як батьки, об’єднані турботою про доньку

Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила про розірвання шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. «Главком» розповідає про історію кохання двох зірок світового спорту.

Від тенісного знайомства до весілля

Історія кохання Світоліної та Монфіса розпочалася наприкінці 2010-х років. Вони були зірками світового тенісу, виступали на найбільших турнірах і добре розуміли особливості життя професійних спортсменів. Згодом їхні стосунки стали однією з найвідоміших історій кохання у сучасному тенісі.

У квітні 2021 року пара оголосила про заручини, а 16 липня того ж року Еліна та Гаель одружилися в Швейцарії. Їхні стосунки привертали увагу не лише спортивними досягненнями, а й теплими моментами, якими вони ділилися з уболівальниками.

У жовтні 2022 року в подружжя народилася донька Скай. Поява дитини стала новою сторінкою в житті спортсменів.

У жовтні 2022 року в Еліни та Гаеля народилася донька Скай

Війна, безсонні ночі та боротьба із собою

19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти

Вона також наголосила, що це рішення далося їй надзвичайно важко. Монфіс вислухав дружину та поставився до її потреб із розумінням і гідністю, за що вона йому вдячна.

Попри розставання, Світоліна не звинувачує Гаеля в тому, що сталося. Навпаки, вона підкреслила, що він був поруч і в найщасливіші моменти її життя, і в найтемніші часи.

Колишнє подружжя також попросило поважати їхній особистий простір, необхідний для того, щоб пережити цей непростий період.

Тепер Світоліна та Монфіс розпочинають новий етап – уже не як подружжя, а як батьки, об’єднані турботою про доньку.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.