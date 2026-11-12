Світоліна та прихильниця Лукашенка розіграють путівку до півфіналу Підсумкового турніру
Еліна Світоліна та Аріна Соболенко зіграють одна проти одної увосьме
На Підсумковому турнірі WTA в Індіан-Веллсі завершилися матчі другого туру групового етапу в групі 2, за підсумками яких визначилася перша півфіналістка та одна з учасниць вирішального матчу за другу путівку до плейоф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.
Еліна Світоліна здобула свою першу перемогу на цьогорічному WTA Finals, обігравши у трьох сетах чешку Кароліну Мухову. Цей результат дозволив українці зберегти шанси на вихід із групи.
В іншому поєдинку Мірра Андрєєва перемогла Аріну Соболенко у двох сетах (6:4, 6:0). Завдяки двом перемогам у двох матчах Андрєєва достроково забезпечила собі перше місце в групі та вихід до півфіналу.
Таким чином, друга путівка до півфіналу розігруватиметься 13 листопада в очному протистоянні Світоліної та Соболенко. Для обох тенісисток це буде вирішальний матч групового етапу: переможниця продовжить боротьбу за титул, а та, що програє, завершить виступ на турнірі.
Еліна Світоліна та Аріна Соболенко зіграють одна проти одної увосьме. Шість перемог у цьому протистоянні здобула Соболенко, яка також обіграла Світоліну в їхньому єдиному матчі цього сезону – у півфіналі Australian Open.
Водночас результат зустрічі Кароліни Мухової та Мірри Андрєєвої вже не вплине на підсумкове розташування учасниць у групі. Чешка втратила шанси на вихід до плейоф й фінішує четвертою, тоді як Андрєєва гарантовано залишиться першою.
Підтримка Соболенко путінського режиму
Соболенко лайкнула в Instagram звернення російської пропагандистки Вікторії Боні до російського диктатора Володимира Путіна.
«Володимире Володимировичу, ми підтримуємо вас і вважаємо вас дуже сильним політиком», – сказала Боня у своєму зверненні.
Aryna Sabalenka liked the video with the appeal of Russian propagandist Victoria Bonya to Putin.
"Vladimir Vladimirovich (Putin), we support you and consider you a very strong politician," Bonya said. pic.twitter.com/1oUOv71Y2u
Такі дії Соболенко відразу викликали осуд вболівальників у мережі.
Підтримка Соболенко Лукашенка
Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.
Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.
Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.
Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.
Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».
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