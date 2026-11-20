Світоліна номінована на звання найкращої тенісистки року, Костюк претендує на перемогу у номінації «Прогрес року»

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк претендують на головні нагороди WTA Awards за підсумками сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WTA.

Тенісистка року

Олена Рибакіна

Аріна Соболенко

Мірра Андрєєва

Лінда Носкова

Еліна Світоліна

Прогрес року

Марта Костюк

Іва Йович

Александра Еала

Діана Шнайдер

Сорана Кирстя

Голосування проводитиметься серед представників ЗМІ, його результати будуть оголошені на 14-20 грудня.

Еліна Світоліна номінована на звання найкращої тенісистки року, Марта Костюк претендує на перемогу у номінації «Прогрес року».

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.