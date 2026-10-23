Розлучення Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса: з'явився перший коментар французького тенісиста

Гаель Монфіс: Ми з Еліною більше не пара, але ми все ще сім’я

Гаель Монфіс уперше прокоментував розлучення з Еліною Світоліною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram тенісиста.

«Протягом багатьох років ми з Еліною ділилися з вами нашою історією та родиною. Ми також завжди відверто говорили про особисті труднощі. Для мене це була серія травм і сумнівів у собі, а для Еліни – руйнування і страждання, які розривають її країну. Тепер ми розлучаємося», – зазначив тенісист.

За словами француза, рішення щодо розлучення далося непросто, однак вони з Еліною зберігають глибоку повагу одне до одного. Окрему увагу Монфіс приділив хвилі несправедливої критики, з якою зіткнулася українка після публічних пояснень свого рішення.

Він назвав такий тиск з боку суспільства неприйнятним.

«Еліна обрала шлях щирості, але дехто вирішив, що її пояснення недостатчно ідеальні. Вона зіткнулася з критикою, яку я можу назвати в кращому разі недоброю, а в гіршому – отруйною. Попри те, що ми більше не пара, ми залишаємося родиною. Мені боляче, але я довічно вдячний їй за підтримку. Вона – людина, яка стоїть за моїми найбільшими перемогами у життя, а наша донька Скаї – найбільша з них», – підкреслив спортсмен.

Віг також зазначив, що у стосунках завжди відбувається набагато більше того, що залишається «за лаштунками» і чого неможливо передати в одному дописі.

«Розпочинаючи цей новий етап, я хотів би попросити всіх пам’ятати, що ми – просто люди: не Гаель Монфіс та Еліна Світоліна, а Гаель та Еліна. Неідеальні, але такі, що роблять усе можливе», – резюмував Монфіс.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом.