Головна Спорт Теніс
search button user button menu button

Розлучення Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса: з'явився перший коментар французького тенісиста

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Розлучення Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса: з'явився перший коментар французького тенісиста
19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується
фото: Instagram

Гаель Монфіс: Ми з Еліною більше не пара, але ми все ще сім’я

Гаель Монфіс уперше прокоментував розлучення з Еліною Світоліною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram тенісиста.

«Протягом багатьох років ми з Еліною ділилися з вами нашою історією та родиною. Ми також завжди відверто говорили про особисті труднощі. Для мене це була серія травм і сумнівів у собі, а для Еліни – руйнування і страждання, які розривають її країну. Тепер ми розлучаємося», – зазначив тенісист.

За словами француза, рішення щодо розлучення далося непросто, однак вони з Еліною зберігають глибоку повагу одне до одного. Окрему увагу Монфіс приділив хвилі несправедливої критики, з якою зіткнулася українка після публічних пояснень свого рішення.

Він назвав такий тиск з боку суспільства неприйнятним.

«Еліна обрала шлях щирості, але дехто вирішив, що її пояснення недостатчно ідеальні. Вона зіткнулася з критикою, яку я можу назвати в кращому разі недоброю, а в гіршому – отруйною. Попри те, що ми більше не пара, ми залишаємося родиною. Мені боляче, але я довічно вдячний їй за підтримку. Вона – людина, яка стоїть за моїми найбільшими перемогами у життя, а наша донька Скаї – найбільша з них», – підкреслив спортсмен.

Віг також зазначив, що у стосунках завжди відбувається набагато більше того, що залишається «за лаштунками» і чого неможливо передати в одному дописі.

«Розпочинаючи цей новий етап, я хотів би попросити всіх пам’ятати, що ми – просто люди: не Гаель Монфіс та Еліна Світоліна, а Гаель та Еліна. Неідеальні, але такі, що роблять усе можливе», – резюмував Монфіс.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом.

Читайте також:

Теги: теніс Еліна Світоліна Ґаель Монфіс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше в історії три українських спортсменки пробились до третього кола Пекіна
Три українки пробились до 1/16 фіналу пекінського WTA 1000: відомі їхні суперниці
3 жовтня, 18:28
Вперше в історії дві українки вивйшли до четвертого кола Пекіна
Дві українки зуміли пробитись до 1/8 фіналу пекінского WTA 1000: відомі їхні суперниці
5 жовтня, 16:13
Поліна Скляр проводить найкращий сезон у юніорській кар’єрі
Поліна Скляр кваліфікувалася на юніорський Підсумковий чемпіонат World Tennis Tour
7 жовтня, 19:19
Еліна Світоліна завершила виступи на WTA 1000 у Пекіні
Еліна Світоліна зазнала поразки у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Пекіні
9 жовтня, 12:10
Еліна Світоліна вдало проводить рік
Світоліна вдруге в кар'єрі дісталася до гросмейстерського показника перемог
15 жовтня, 17:58
Ангеліна Калініна взяла паузу в кар'єрі
Одна з лідерок українського тенісу оголосила про завершення сезону
20 жовтня, 19:49
Збірна України впевнено стартувала на КБДК
Збірна України другий раз поспіль вийшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг
24 вересня, 19:44
Еліна Світоліна реабілітувалася за поразку в чвертьфіналіі
Світоліна ефектним розгромом Паоліні вивела Україну в історичний фінал Кубка Біллі Джин Кінг
26 вересня, 15:15
Поєдинок Україна – Швеція відбудеться у лютому 2027 року
Визначився суперник збірної України у Кубку Девіса
28 вересня, 17:03

Теніс

Розлучення Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса: з'явився перший коментар французького тенісиста
Розлучення Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса: з'явився перший коментар французького тенісиста
Поліна Скляр припинила боротьбу за перемогу на Підсумковому юніорському турнірі
Поліна Скляр припинила боротьбу за перемогу на Підсумковому юніорському турнірі
Світоліна на фоні розлучення відмовилася від участі в Tokyo Open
Світоліна на фоні розлучення відмовилася від участі в Tokyo Open
Брата легенди світового тенісу Штеффі Граф розшукує поліція
Брата легенди світового тенісу Штеффі Граф розшукує поліція
Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом
Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом
Костюк достроково завершила серію тенісних турнірів в Азії
Костюк достроково завершила серію тенісних турнірів в Азії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2026
140K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
56K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
Сьогодні, 17:30
Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд
Сьогодні, 14:57
Росія атакувала енергетику восьми областей: де зникло світло
Сьогодні, 10:46
Фінляндія вперше безоплатно передасть Україні 10 тепловозів
Сьогодні, 10:23
В Японії помер автор відомих романів Рю Муракамі: йому було 74 роки
Сьогодні, 09:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua