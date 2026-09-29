Відома сума, яку Україна заробила за вихід до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

У вирішальному поєдинку синьо-жовті поступились чеським спортсменкам

Жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу турніру.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшл до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможиці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, Чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.

До слова, Аманда Анісімова більше не виступатиме на турнірах у 2026 році – причиною стала травма зап'ястя.

Раніше визначився суперник збірної України у Кубку Девіса – ним стала команда Швеції.