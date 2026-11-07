Офіційно: Марта Костюк зіграє на Підсумковому турнірі WTA!

Українська тенісистка вперше у своїй кар'єрі зіграє на Фіналі сезону

Українська тенісистка Марта Костюк замінить на Підсумковому турнірі WTA лідерку світового рейтингу Олену Рибакіну, яка вирішила знятися зі змагань в Індіан-Велсі через травму. Про це повідомляє «Главком».

Запасна, яка отримала шанс

Марта Костюк, яка видала проривний сезон і фінішувала у десятці найкращих, зупинилася буквально за крок від прямої путівки на Фінал сезону. Проте тенісистка вирішила ризикнути й поїхати на Підсумковий турнір у статусі першої запасної – згідно з регламентом, дві тенісистки можуть бути заміною когось із вісімки учасниць.

Шанси на виступ у Костюк різко зросли, коли стало відомо про проблеми зі здоров’ям у казахстанської тенісистки. Чинна чемпіонка турніру скасувала тренування та пресконференцію перед стартом змагань, хоча участь у фотосесії взяла. Уже сьогодні офіційно підтверджено, що Рибакіна знялася зі змагань, а її місце займає Марта Костюк.

Історична подія для України

Це історична подія для українського тенісу. Уперше в історії нашої країни на Підсумковому турнірі в одиночному розряді виступить інша українка, ніж Еліна Світоліна. Також уперше синьо-жовтих на одному Фіналі сезону буде одразу двоє – Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Тепер на Марту чекають три поєдинки в групі 1, які вона проведе проти Коко Гофф, Джесіки Пегули та Лінди Носкової. Дві найкращі тенісистки з кожної групи вийдуть до півфіналу змагань. Свій перший матч на турнірі Костюк проведе уже завтра проти Лінди Носкової. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що переможниця прийдешнього Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) отримає ключі від автомобіля Mercedes-AMG SL.