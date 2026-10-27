Гаель Монфіс уперше детально розповів про завершення шлюбу з Еліною Світоліною

Монфіс звернувся до вболівальників, які почали критикувати Світоліну після оголошення про їхнє розставання

Колишня шоста ракетка світу Гаель Монфіс уперше детально розповів про причини дострокового завершення професійної кар’єри та вплив розставання з українською тенісисткою Еліною Світоліною на свій психологічний стан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

У понеділок, 26 жовтня, 40-річний француз провів пряму трансляцію на своєму Twitch-каналі, під час якої підтвердив, що офіційно завершив кар’єру 5 жовтня. Монфіс зізнався, що розставання зі Світоліною стало одним із головних чинників його рішення не продовжувати виступи до запланованого прощального турніру в Парижі.

«Розставання з Еліною завдало мені сильного болю. Ми всі люди, у кожного є свої проблеми, і не завжди можемо контролювати те, чого хочемо. Це розставання не минуло для мене безслідно. Люди, які переживали щось подібне, знають, що розрив стосунків – це непросто. Коли таке відбувається, я не можу тренуватися так, як хочу, і психологічно перебуваю не в найкращому стані.

Не буду вдавати, що все нормально. Я менше їм, усе роблю гірше. Я спілкуюся зі своєю сім’єю та близькими, і це змусило мене запитати себе: чи вистачить мені сил для тренувань і підготовки?

Саме по собі завершення кар’єри – це вже дуже складний момент, пов’язаний з емоціями, яких раніше не відчував. А коли ти ще й переживаєш особисті труднощі та маєш думати про майбутні виступи, мені здавалося просто неможливим виходити на корт», – розповів Монфіс.

Під час трансляції француз також звернувся до вболівальників, які почали критикувати Світоліну після оголошення про завершення їхнього шлюбу. Монфіс підтвердив, що ініціаторкою розставання була українка, проте наголосив, що поважає її рішення, і закликав громадськість не звинувачувати Елііну в тому, що сталося.

«Мені здається, що ситуація вийшла з-під контролю. Хоча ми багато чим ділимося з публікою, наше особисте життя належить тільки нам. Вона вирішила завершити наші стосунки. Для мене це дуже важко, але я поважаю її рішення. Багато людей цього не зрозуміли або просто дуже сильно мене люблять, але вона не зробила нічого поганого.

У неї є власні почуття, власні внутрішні переживання. У нас є спільна донька, і ми дуже поважаємо одне одного. Ми багато чого намагалися зробити, щоб зберегти стосунки. Вона почувалася дедалі гірше, але це людина, з якою я провів вісім чудових років”, – сказав француз.

Монфіс також наголосив, що Світоліна відіграла важливу роль у його професійній кар’єрі. За словами тенісиста, без неї він завершив би виступи ще кілька років тому.

«І про це люди забувають. Потрібно залишити її в спокої. Я поставився до її рішення з повагою та розумінням і прошу інших зробити те саме», – підкреслив Монфіс.

За інформацією журналістів, наприкінці вересня, коли Еліна Світоліна вирушила до Китаю на турніри, вона телефоном повідомила Монфісу про своє рішення щодо розставання. Зазначається, що після цієї розмови француз утратив мотивацію продовжувати професійну кар’єру, а згодом офіційно сповістив Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) про завершення кар’єри та був виключений із системи антидопінгового контролю для чинних спортсменів.

Cезон 2026 року став останнім у кар’єрі 40-річного спортсмена. У жовтні Монфіс офіційно отримав статус гравця, який завершив виступи. Цю інформацію підтвердили в ITIA.

Про несподіваність такого рішення свідчить і попередній календар француза. Він планував провести прощальні матчі на турнірі в Ліоні та паризькому «Мастерсі», однак тепер ці виступи не відбудуться.

За даними L’Équipe, спортсмен вирішив скасувати заплановані турніри, щоб не привертати зайвої уваги до особистого життя на тлі розриву стосунків з українською тенісисткою.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом.