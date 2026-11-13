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Марта Костюк без перемог завершила Підсумковий турнір, поступившись Коко Гофф

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Марта Костюк без перемог завершила Підсумковий турнір, поступившись Коко Гофф
Українська тенісистка вперше у кар'єрі грала на Підсумковому турнірі
фото: Інстаграм Марти Костюк

Українська тенісистка мала шанс забрати другу партію, однак не скористалася ним

Українська тенісистка Марта Костюк зазнала третьої поразки на дебютному для себе Підсумковому турнірі WTA, поступившись у заключному матчі групового етапу Коко Гофф у двох сетах. Про це повідомляє «Главком»

У першій партії американка повела 5:2. Костюк після цього взяла медичний таймаут через проблеми із зап'ястям правої руки. Українці перебинтували руку, після чого вона скоротила відставання, однак Гофф усе ж закрила сет із рахунком 6:4.

Найбільш драматично розвивалися події у другій партії. Марта повела 3:0, після чого медичної допомоги вже потребувала її суперниця – Гофф скаржилася на біль у попереку. Після повернення американки на корт українка збільшила перевагу до 5:1.

Костюк мала три сетболи, але не реалізувала жодного. Натомість Гофф перехопила ініціативу, виграла шість геймів поспіль і завершила матч на свою користь, вигравши третю партію 7:5. Сам поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини.

Підсумковий турнір WTA. Груповий етап. Третій тур

Марта Костюк (10) – Коко Гофф (4) 4:6, 5:7

Таким чином, Костюк завершила дебютний виступ на WTA Finals без жодної перемоги. Раніше вона поступилася чешці Лінді Носковій та американці Джессіці Пегулі й достроково втратила шанси на вихід до півфіналу. У сьомому очному матчі з Гофф українка зазнала п'ятої поразки.

Нагадаємо, що Світоліна та прихильниця Лукашенка розіграють путівку до півфіналу Підсумкового турніру

Теги: Марта Костюк Підсумковий турнір теніс

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