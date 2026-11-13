Марта Костюк без перемог завершила Підсумковий турнір, поступившись Коко Гофф
Українська тенісистка мала шанс забрати другу партію, однак не скористалася ним
Українська тенісистка Марта Костюк зазнала третьої поразки на дебютному для себе Підсумковому турнірі WTA, поступившись у заключному матчі групового етапу Коко Гофф у двох сетах. Про це повідомляє «Главком».
У першій партії американка повела 5:2. Костюк після цього взяла медичний таймаут через проблеми із зап'ястям правої руки. Українці перебинтували руку, після чого вона скоротила відставання, однак Гофф усе ж закрила сет із рахунком 6:4.
Найбільш драматично розвивалися події у другій партії. Марта повела 3:0, після чого медичної допомоги вже потребувала її суперниця – Гофф скаржилася на біль у попереку. Після повернення американки на корт українка збільшила перевагу до 5:1.
Костюк мала три сетболи, але не реалізувала жодного. Натомість Гофф перехопила ініціативу, виграла шість геймів поспіль і завершила матч на свою користь, вигравши третю партію 7:5. Сам поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини.
Підсумковий турнір WTA. Груповий етап. Третій тур
Марта Костюк (10) – Коко Гофф (4) 4:6, 5:7
Таким чином, Костюк завершила дебютний виступ на WTA Finals без жодної перемоги. Раніше вона поступилася чешці Лінді Носковій та американці Джессіці Пегулі й достроково втратила шанси на вихід до півфіналу. У сьомому очному матчі з Гофф українка зазнала п'ятої поразки.
Нагадаємо, що Світоліна та прихильниця Лукашенка розіграють путівку до півфіналу Підсумкового турніру.
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