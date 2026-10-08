Карлос Алькарас оцінив інтерес китайських уболівальників до тенісу

Алькарас заявив, що йому дуже подобається приїжджати в Китай

Семиразовий переможець Мейджорів, третя ракетка світу Карлос Алькарас прокоментував інтерес китайських уболівальників до тенісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію гравця.

«Місцеві вболівальники неймовірно захоплені спортом. Я б сказав, будь-яким його видом. І це, на мою думку, чудово для суспільства. Мені дуже подобається приїжджати сюди: відчувається, що тут цінують хороший теніс та цікаві матчі. Навіть коли просто гуляєш містом, відчуваєш цю особливу атмосферу – це чудово. Люди тут живуть спортом. Як я вже казав, це чудова серія турнірів і мені тут дуже подобається.

Звичайно, це кінець сезону, і іноді гравці приїжджають сюди вже трохи втомленими – як фізично, так і емоційно. Але завдяки людям та вболівальникам ми отримуємо потужний заряд енергії для матчів та тренувань, і це просто чудово. Повторюся: дуже радий, що цього року мені вдалося приїхати сюди», – сказав Алькарас.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.