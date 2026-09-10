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WTA на межі банкрутства: жіночому тенісу загрожує серйозна фінансова криза

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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WTA на межі банкрутства: жіночому тенісу загрожує серйозна фінансова криза
Новій очільниці WTA Валері Камілло доведеться боротися з фінансовими труднощами, які припали на її каденцію
фото: International Tennis Hall of Fame

За даними, асоціація у цьому році понесе великі фінансові збитки

Жіночий професійний тенісний тур опинився у серйозній фінансовій кризі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Причини збитковості WTA

Як повідомляє британське видання The Telegraph, WTA за підсумками 2026 року може отримати операційний збиток у розмірі $23 млн, тоді як поточний запас ліквідних коштів організації становить лише близько $15 млн. Якщо ситуація не зміниться у 2027 році, тур може зіткнутися з ризиком банкрутства.

Нова президентка WTA Валері Камілло отримала у спадок структуру, яка потребує суттєвого фінансового перегляду. Вона очолила організацію після відставки багаторічного керівника Стіва Саймона у 2025 році.

Однією з головних причин нинішніх проблем стало дострокове припинення трирічної угоди із Саудівською Аравією щодо проведення WTA Finals у Ер-Ріяді. Турнір вирішили перенести до Індіан-Веллса у Каліфорнії. У WTA розраховують, що американський ринок має значно більший комерційний потенціал, однак проведення фінального турніру без саудівського фінансування може виявитися збитковим для організації.

Додатковою проблемою стане завершення фінансової угоди з інвестиційним фондом CVC. У 2023 році WTA продала йому 20% своїх комерційних активів в обмін на $150 млн, які виплачуються протягом п'яти років. У 2027 році тур має отримати останній транш у розмірі $30 млн, після чого це джерело фінансування зникне.

Попередні проблеми WTA

Фінансові труднощі WTA не є новими. У 2020 році організація зафіксувала збиток до оподаткування у $17,5 млн, у 2021-му – $15,2 млн. У 2022 році тур вийшов у плюс на $3,7 млн, але вже наступного року знову отримав збиток у $10,9 млн. У 2024 році WTA заробила $5 млн, однак у 2026-му очікується вже мінус $23 млн.

За умови повторення такого ж результату у 2027 році сукупний дефіцит за два роки може скласти $46 млн. На тлі лише $15 млн доступної ліквідності це створює серйозну загрозу для фінансової стабільності жіночого тенісного туру.

Нагадаємо, що WTA впровадить гендерні перевірки тенісисток

Теги: фінансування теніс

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