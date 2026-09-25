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Лідер світового тенісного рейтингу не захищатиме титул у Пекіні

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Лідер світового тенісного рейтингу не захищатиме титул у Пекіні
Яннік Сіннер досі не відновився після травми
фото: EFE

Зірковий спортсмен не виходив на корт із середини літа

Італієць Яннік Сіннер відмовився від участі в China Open. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Перший номер класифікації Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) не зможе захистити титул у столиці Китаю. Іменитий спортсмен знявся з турніру через травму коліна. Про власне рішення він оголосив у спеціальному відео.

«Із жалем повідомляю, що не зможу зіграти цьогоріч у Пекіні. Моє коліно не в тому стані, якого би хотілося. Поки не готовий змагатися, але я зроблю все залежне, щоб якнайшвидше повернутися на корт. Найбільше сумую за атмосферою і вболівальниками», – заявив Сіннер.

Сіннер тріумфував на China Open торік, здолавши у фіналі американця Лернера Тьєна. На вимушену паузу італійський тенісист пішов у липні після на перемоги на Вімблдоні. Попри відсутність на US Open та інших великих турнірах, він залишився лідером рейтингу ATP.

До слова, Ангеліна Калініна переграла бельгійську тенісистку Яну Отципку на Кубку Біллі Джин Кінг. Українка програла перший сет на тай-брейку. Та в двох наступних задомінувала на корті.

Нагадаємо, Еліна Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: теніс Яннік Сіннер

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