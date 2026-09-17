Титулована тенісистка відмовилася від громадянства Росії

Анна Блінкова тепер на міжнародному рівні представлятиме Францію

94-та ракетка світу тенісистка Анна Блінкова змінила громадянство і виступатиме за Францію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMC Sport.

Блінкова протягом тривалого часу живе та тренується у Франції. Найвища позиція тенісистки в рейтингу WTA в кар'єрі – 34.

Блінкова – півфіналістка US Open 2020, переможниця п'яти турнірів WTA (з них два – в одиночному розряді), фіналістка Вімблдону 2015 та колишня третя ракетка світу у юніорському рейтингу ITF.

З 2022 року російські тенісисти беруть участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі через агресію РФ проти України.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Як повідомлялося, тенісистка Олександра Олійникова заявила про те, що її виключено з заявки збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

«На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини», – сказала українка.

Наразі залишається невідомим, хто замінить Олександру Олійникову у збірній.

У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.