Юлія Стародубцева поступилась Аліні Чараєвій та залишила WTA 1000 у Пекіні
Українка виграла перший сет, проте пробитись до наступного раунду не зуміла
Українка Юлія Стародубцева поступилась представниці Вірменії Аліни Чараєвій у першому колі тисячника у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».
Наша спортсменка розпочала поєдинок з перемоги у першому сеті, проте довести цей реультат до виходу до наступного раунду не зуміла – Чараєва виграла два сети та пробилась до 1/32 фіналу.
Це було переш очне протистояння суперниць.
В 1/32 фіналу WTA 1000 у Пекіні на Аліну Чараєву чекає зустріч з першою ракеткою світу Оленою Рибакіною.
WTA 1000 Пекін. Хард, 1/64 фіналу
- Юлія Стародубцева (Україна) — Аліна Чараєва (Вірменія) – 7:5, 5:7, 2:6
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