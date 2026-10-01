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Юлія Стародубцева поступилась Аліні Чараєвій та залишила WTA 1000 у Пекіні

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Юлія Стародубцева поступилась Аліні Чараєвій та залишила WTA 1000 у Пекіні
Україка посідає 42 місце рейтингу WTA
фото: Instagram Юлії Стародубцевої

Українка виграла перший сет, проте пробитись до наступного раунду не зуміла

Українка Юлія Стародубцева поступилась представниці Вірменії Аліни Чараєвій у першому колі тисячника у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

Наша спортсменка розпочала поєдинок з перемоги у першому сеті, проте довести цей реультат до виходу до наступного раунду не зуміла – Чараєва виграла два сети та пробилась до 1/32 фіналу.

Це було переш очне протистояння суперниць.

В 1/32 фіналу WTA 1000 у Пекіні на Аліну Чараєву чекає зустріч з першою ракеткою світу Оленою Рибакіною.

WTA 1000 Пекін. Хард, 1/64 фіналу

  • Юлія Стародубцева (Україна) — Аліна Чараєва (Вірменія) – 7:5, 5:7, 2:6
Теги: теніс Юлія Стародубцева

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