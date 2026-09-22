Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Капітан збірної Бельгії поділився очкуваннями від гри з Україною у матчі Кубку Біллі Джин Кінг

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Капітан збірної Бельгії поділився очкуваннями від гри з Україною у матчі Кубку Біллі Джин Кінг
Якщо Україна вийде у півфіналі, то на неї чекає зустріч з переможцем пари Італія – Китай
фото: Instagram Вім Фіссет

Поєдинок відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом

Капітан збірної Бельгії Вім Фіссет поділився очікуваннями від гри з Україною у чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

«Ми знаємо, що ця частина сезону завжди трохи складна. Це фактично кінець сезону, і деякі гравчині мають травми. Це приблизно те, чого ми й очікували, і, на жаль, із чим також доводиться мати справу нашій команді. Світоліна грає. Очевидно, вона одна з найкращих тенісисток цього турніру, дуже складна суперниця.

Калініна теж чудова гравчиня. Я знаю її вже багато років. Вона безумовно дуже незручна суперниця.

Щодо нас, то, звичайно, хотілося б зіграти нашим найсильнішим складом, але нам також довелося зіткнутися з травмами. Знову ж таки, Кубок Біллі Джин Кінг завжди дуже відрізняється від звичайних турнірів. Тут інші емоції. Думаю, можливо все. Це особливі змагання. І ми віримо у свої шанси», – сказав Фіссет.

Поєдинок між збірними України та Бельгії відбудеться 24 вересня о 05:00 за київським часом.

Раніше збірна Бельгії оновила заявку на матчі з Україною у Кубку Біллі Джин Кінг

Оновлена заявка збірної Бельгї на Кубок Біллі Джин Кінг

  • Ханне Вандевінкель (WTA 91)
  • Грет Міннен (WTA 182)
  • Яна Отципка (WTA 474)
  • Магалі Кемпен (WTA 35 в парі)
  • Лара Сальден (WTA 114 у парі)

Раніше було опубліковано заявку збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг. До неї через травму не потрапила Марта Костюк. Також турнір пропустить Олександра Олійникова.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

  • Еліна Світоліна
  • Ангеліна Калініна
  • Катаріна Завацька
  • Людмила Кіченок
Теги: теніс Кубок Біллі Джин Кінг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ангеліна Калініна взяла вимушену паузу
Колишня перша ракетка України перед US Open знялася з турніру у Мексиці
25 серпня, 17:19
Еліна Світоліна та Ґаель Монфіс залишили змішаний розряд US Open
Світоліна та Монфіс поступились у півфіналі змішаного розряду US Open
27 серпня, 12:38
За свою професійну кар'єру Гаель Монфіс 35 разів доходив до фіналу на турнірах АТР
Еліна Світоліна зворушливо привітала з днем народження свого легендарного чоловіка
1 вересня, 17:19
Олександра Олійникова залишила US Open після поєдинку другого кола
Олександра Олійникова поступилась Александрі Еалі та залишила US Open
3 вересня, 23:17
Марта Костюк гарантувала собі дебют у топ-10 рейтингу WTA завдяки потраплянню до четвертого кола US Open
Марта Костюк вперше в кар'єрі увійде у топ-10 рейтингу WTA
8 вересня, 10:09
Аргентинська тенісистка провела на корті лише 17 хвилин матчу
Штраф $20 тисяч отримала 19-річна тенісистка після виступу на US Open
9 вересня, 18:42
Американська тенісистка Медісон Кіз є 23-ю ракеткою світу
Зіркова тенісистка прокоментувала чутки про свою вагітність
18 вересня, 14:01
Український тенісист захищав Україну понад чотири роки
Український тенісист Сергій Стаховський демобілізувався в запас після чотирьох років служби
11 вересня, 18:04
Надія Кіченок пробилась до фіналу кваліфікаці п'ятистотника у Гваладахарі
Надія Кіченок вперше за 2,5 роки зіграла у одиночному розряді та вийшла до фіналу кваліфікації Гвадалахари
12 вересня, 23:25

Новини

Занепалий гранд Німеччини призначив нового тренера
Занепалий гранд Німеччини призначив нового тренера
Жадсон поїде до Росії? Ексклюзивний коментар легенди «Шахтаря»
Жадсон поїде до Росії? Ексклюзивний коментар легенди «Шахтаря»
«Арсенал» домовився з тренером про новий контракт на покращених умовах
«Арсенал» домовився з тренером про новий контракт на покращених умовах
Колишній пресаташе збірної України з футболу доєднався до ЗСУ
Колишній пресаташе збірної України з футболу доєднався до ЗСУ
Збірна України виключила одну з біатлоністок зі складу перед новим сезоном – ЗМІ
Збірна України виключила одну з біатлоністок зі складу перед новим сезоном – ЗМІ
Капітан збірної Бельгії поділився очкуваннями від гри з Україною у матчі Кубку Біллі Джин Кінг
Капітан збірної Бельгії поділився очкуваннями від гри з Україною у матчі Кубку Біллі Джин Кінг

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
201K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Сьогодні, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua