Капітан збірної Бельгії поділився очкуваннями від гри з Україною у матчі Кубку Біллі Джин Кінг

Якщо Україна вийде у півфіналі, то на неї чекає зустріч з переможцем пари Італія – Китай

Поєдинок відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом

Капітан збірної Бельгії Вім Фіссет поділився очікуваннями від гри з Україною у чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

«Ми знаємо, що ця частина сезону завжди трохи складна. Це фактично кінець сезону, і деякі гравчині мають травми. Це приблизно те, чого ми й очікували, і, на жаль, із чим також доводиться мати справу нашій команді. Світоліна грає. Очевидно, вона одна з найкращих тенісисток цього турніру, дуже складна суперниця.

Калініна теж чудова гравчиня. Я знаю її вже багато років. Вона безумовно дуже незручна суперниця.

Щодо нас, то, звичайно, хотілося б зіграти нашим найсильнішим складом, але нам також довелося зіткнутися з травмами. Знову ж таки, Кубок Біллі Джин Кінг завжди дуже відрізняється від звичайних турнірів. Тут інші емоції. Думаю, можливо все. Це особливі змагання. І ми віримо у свої шанси», – сказав Фіссет.

Поєдинок між збірними України та Бельгії відбудеться 24 вересня о 05:00 за київським часом.

Раніше збірна Бельгії оновила заявку на матчі з Україною у Кубку Біллі Джин Кінг

Оновлена заявка збірної Бельгї на Кубок Біллі Джин Кінг

Ханне Вандевінкель (WTA 91)

Грет Міннен (WTA 182)

Яна Отципка (WTA 474)

Магалі Кемпен (WTA 35 в парі)

Лара Сальден (WTA 114 у парі)

Раніше було опубліковано заявку збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг. До неї через травму не потрапила Марта Костюк. Також турнір пропустить Олександра Олійникова.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг