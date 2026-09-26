Світоліна ефектним розгромом Паоліні вивела Україну в історичний фінал Кубка Біллі Джин Кінг

«Синьо-жовті» вперше позмагаються за трофей

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено перемогла італійку Жасмін Паоліні в 1/2 фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Перша ракетка України потужно розпочала, вигравши три гейми зі старту. На два брейки Світоліної італійська тенісистка відповіла однією взятою подачею суперниці. Та в сьомому геймі українка ще раз оформила брейк і відразу закрила сет на власній подачі.

Ще яскравіше Світоліна розпочала другу партію. Цього разу вона виграла чотири стартові гейми. З двома брейками за плечима українська тенісистка дозволила Паоліні розмочити рахунок у п'ятому геймі.

Італійка змогла набрати ще один пункт. Та не більше. У восьмому геймі Світоліна вийшла подавати на сет. І перший же матчбол українка реалізувала та вивела національну команду в перший в історії фінал турніру. Суперником там буде збірна Чехії.

Кубок Біллі Джин Кінг. 1/2 фіналу

Жасмін Паоліні (Італія) – Еліна Світоліна (Україна) – 2:6, 2:6

До слова, Марта Костюк увійшла в п'ятірку найкращих тенісисток світу за промовистим показником. Вона цьогоріч оформила 83 ейси на мейджорах. Лідерка – представниця Казахстану Єлєна Рибакіна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.