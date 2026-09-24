Зірковий іспанський тенісист Алькарас розкритикував гру «Реала» на початку сезону

Екслідер світового рейтингу розповів, наскільки йому подобається гра «Реала»

Іспанський тенісист Карлос Алькарас, який є великим уболівальником мадридського «Реала», висловився про непростий старт сезону для своєї улюбленої футбольної команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Madrid Xtra.

Алькараса не вразив старт сезону від «Реала»

«Реал» нещодавно програв мадридське дербі «Атлетіко» з рахунком 1:2. Після цієї поразки команда перебуває на четвертому місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи 15 очок. Відставання від лідера, «Барселони», становить шість балів.

Алькараса запитали про виступи команди під керівництвом нового головного тренера Жозе Моурінью. Семикратний чемпіон турнірів Grand Slam заявив Stats Perform, що від мадридців варто очікувати більшого. «Як команда, гравці «Реала» можуть робити більше. Їм потрібно трохи більше працювати. Зараз я страждаю, коли дивлюся матчі, тому що ніколи не знаєш, що станеться далі. Я б сказав, що їм потрібно трохи більше інтенсивності», – сказав Алькарас.

Тенісист також зазначив, що нині бачить інші команди, які виступають краще за мадридський клуб, хоча склад «Реала» він назвав дуже талановитим. «У них є неймовірні, талановиті гравці. Але вони можуть зробити більше», – додав іспанець.

Сам Алькарас зараз готується до виступу на Кубку Лейвера в Лондоні, де представлятиме збірну Європи. Турнір стартує у п'ятницю та триватиме три дні.

Історія Алькараса з підтримкою «Реала»

Карлос Алькарас неодноразово називав Реал своїм улюбленим клубом, а Кіліана Мбаппе – найсильнішим гравцем у світі. Користується іспанець популярністю і безпосередньо гравців «Реала». Зокрема, кілька гравців «Реала» Мадрид завітали на стадіон імені Маноло Сантани, щоб підтримати іспанця під час його матчу третього раунду на турнірі Mutua Madrid Open.

Серед гравців «Меренгес», які вболівали за чинного чемпіона у матчі проти болгарина Григора Димитрова, були такі зірки, як Вінісіус Жуніор, Феде Вальверде, Дані Себальос та Родріго. Вони мали змогу зблизька спостерігати, як перший сіяний турніру демонстрував свою майстерність на ґрунтовому корті.

«Я все ще нервую, не буду брехати», – зізнався Алькарас, який мав нагоду привітатися з футболістами перед тим, як піти до роздягальні. «Бачити таких гігантів на трибунах… Я дуже щасливий, що вони прийшли подивитися мій матч».

Нагадаємо, що мадридський «Реал» прагне зберегти півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема на тривалий період.