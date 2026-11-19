Італійська тенісистка Каміла Джорджі планує відновити професійну кар'єру після трирічної перерви. Про це повідомляє «Главком».

Рішення про повернення

34-річна спортсменка, яка у 2024 році оголосила про завершення виступів, а у вересні 2026-го стала матір'ю, повідомила про намір знову грати в турі WTA. Про рішення Джорджі розповіла на своїй сторінці в Instagram. За словами тенісистки, материнство стало для неї особливим досвідом, а зараз вона відчуває достатньо мотивації та енергії, щоб розпочати новий етап кар'єри.

«Материнство стало для мене неймовірним досвідом, і сьогодні я відчуваю, що маю необхідну мотивацію та енергію, аби прийняти цей новий виклик. Я знаю, що попереду багато роботи, але дуже хочу повернутися та крок за кроком відкрити нову сторінку своєї кар'єри», – написала італійка.

У вересні 2026 року Джорджі народила первістка. Батько дитини – її чоловік Андреа Пасутті, колишній професійний тенісист.

Скандали та проблеми із законом

Після завершення кар'єри у 2024 році ім'я італійки неодноразово з'являлося в новинах поза спортивним контекстом. Серед резонансних історій – розслідування щодо можливого використання підробленого сертифіката про вакцинацію від COVID-19, а також повідомлення про проблеми з італійськими податковими органами.

У ЗМІ також писали, що спортсменка залишила Італію на тлі цих обставин. Через кілька місяців Джорджі вийшла на зв'язок зі США та заявила про намір владнати всі питання. Тепер підготовка до повернення тенісистки супроводжуватиме Марко Панікі – колишній фітнес-тренер першої ракетки світу Янніка Сіннера, а також із Джорджі працюватиме юрист.

Конкретної дати повернення на корт Джорджі поки не назвала. Найвищою позицією італійки у світовому рейтингу WTA було 26-те місце, а одним із головних досягнень її кар'єри залишається вихід до чвертьфіналу Вімблдону у 2018 році.

Нагадаємо, що під час вагітності Каміла Джорджі показувала свої тренування.