Марта Костюк поступилася у своєму дебютному матчі на Підсумковому турнірі WTA

Українська тенісистка у двох сетах програла іншій дебютантці Фіналу WTA

Десята ракетка світу Марта Костюк поступилася восьмій ракетці світу, чеській тенісистці Лінді Носковій, на Підсумковому турнірі WTA в Індіан-Веллсі. Про це повідомляє «Главком».

Українська тенісистка, яка отримала можливість зіграти в США як перша запасна, у першому турі групового етапу зустрічалася з чешкою Ліндою Носковою. Вона дуже добре знала цю суперницю: саме Носкова не пустила Костюк до фіналу Вімблдона та чвертьфіналу US Open.

Розпочався поєдинок з обміном подачами: спершу гейм віддала Марта Костюк, а потім – Лінда Носкова. У наступному обміні сильнішою виявилася чешка, яка спершу змогла взяти власну подачу після ще одного брейку, а потім повторила успіх, довівши серію до чотирьох виграних геймів поспіль. На це Костюк відповісти чимось було дуже важко: вона змогла взяти свою подачу, але вже в наступному геймі програла першу партію.

Зовсім іншою видалася друга партія, де такого пінг-понгу власними подачами не було. Марта доволі впевнено взяла свої дві перші подачі, а на подачах чешки нав'язувала неабияку боротьбу, заробляючи раз за разом брейкпоїнти. Проте перший і єдиний брейк зробила саме Носкова: під час п'ятого гейму вона взяла подачу Костюк, що і вирішило долю другої партії, а за ним – і матчу. Адже якби сильно українська тенісистка не намагалася зробити брейк, сильнішою з цього поєдинку вийшла усе ж чешка.

Теніс. Підсумковий турнір WTA. Груповий етап

Марта Костюк (10) – Лінда Носкова (8) 0:2 (2-6, 4-6)

У наступному матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA Марта Костюк зіграє з Коко Гофф 11 листопада (або 12 листопада, якщо матч розпочнеться після 00:00 за українським часом).

Нагадаємо, що лише вчора Марта Костюк дізналася про свою участь на Підсумковому турнірі WTA.