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Колишня перша ракетка України завершила тенісну кар'єру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Колишня перша ракетка України завершила тенісну кар'єру
Леся Цуренко захищала кольори збірної України
фото: ФТУ

Досвідчена спортсменка не повернеться на професіональний рівень

Українська тенісистка Леся Цуренко оголосила про завершення кар'єри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

Ветеранка не виходила на корт із кінця 2024 року. Спершу вона взяла кар'єрну паузу, а потім перенесла операцію на руці. Паралельно розгорівся конфлікт Цуренко з Жіночою тенісною асоціацією (WTA), яку вона звинуватила в психологічному насильстві.

У 2023 році українка розповіла, що виконавчий директор організації заявив, що підтримка тенісистами з Росії та Білорусі війни проти України – «їхня власна думка». Після цього в Цуренко стався нервовий зрив. Вона знялася з поєдинку проти безпрапорної білоруски Аріни Сабалєнки в американському Індіан-Веллсі.

Навесні 2026 року суд відхилив позов Цуренко. Вона вимагала відшкодувати збитки за порушення контракту та недбалість, зокрема заподіяння емоційних страждань. Причина – очільник WTA Стів Саймон не виконав обіцянку заборонити росіянкам і білорускам, які підтримують війну, змагатися під егідою асоціації.

Пряма мова Лесі Цуренко

«Дякую, теніс! Я почекала деякий час, щоб бути спроможною відверто та чесно подякувати тенісу, адже останні роки в турі зламали щось у мені, і я почала сумніватися у своїй любові до цього виду спорту. Але зараз, після певного часу та роботи над собою, я можу сказати, що дійсно вдячна за все, що дав мені теніс: усі можливості, усі уроки, щасливі моменти і, звичайно ж, усіх чудових людей, яких я зустріла на своєму шляху, які розділяли зі мною цей досвід і які підтримували мене протягом кар'єри», – написала українка.

Цуренко подякувала всім, хто підтримував її на професіональному шляху, та перебував поруч у найщасливіші та найскладніші моменти. Водночас тенісистка визнала, що не реалізувала всіх дитячих мрій у тенісі. Вона визнала, що іноді не впоралася з різноманітними викликами.

«Але найголовніше, що зараз я знаю: життя без тенісу можливе. Воно існує, і я можу спробувати реалізувати себе в інших сферах. Раніше я щиро думала, що моє життя закінчиться одразу після завершення кар'єри», – заявила Цуренко.

lesiatsurenko

Прощальний допис Лесі Цуренко

Досягнення Лесі Цуренко

Українська тенісистка дебютувала в турі у 2007 році. За майже два десятиліття виступів вона завоювала чотири титули – на İstanbul Cup, Guangzhou Open та Mexican Open (двічі). Найбільшим досягненням Цуренко на мейджорах став чвертьфінал US Open у 2018-му.

У лютому 2019 року спортсменка досягла піку в рейтингу WTA. Тоді вона піднялася на 23-тє місце в світі. Уперше Цуренко стала першою ракеткою України восени 2012-го, коли обійшла в класифікації співвітчизницю Катерину Бондаренко. За період професіональної кар'єри вона заробила понад 6,9 млн доларів призових.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: Леся Цуренко теніс

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