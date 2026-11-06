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Переможець Вімблдона несподівано змінив тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Переможець Вімблдона несподівано змінив тренера
Яннік Сіннер працюватиме з новим фахівцем
фото: EFE

Колишній лідер світового тенісного рейтингу оновив команду

Швед Магнус Норман став новим тренером італійського тенісиста Янніка Сіннера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресреліз спортсмена.

Скандинав візьметься до справи на початку грудня. Він готуватиме італійця разом із Сімоне Ваньйоцці. Норман замінив на посаді австралійського фахівця Даррена Кехілла.

Останній працював із Сіннером із 2022 року. Саме з ним у тренерській ложі італійський тенісист вийшов у лідери світового рейтингу. За цей час він виграв п'ять мейджорів і двічі тріумфував на Підсумковому турнірі.

«Спасибі твоїй родині за те, що всі роки вона була з нашою командою. Я знаю, яким вимогливим до тебе був, і завжди цінував усе, що ти робив для мене. Ти багато дав мені і як тенісисту, і як людині. Ми провели разом п'ять сезонів, і я буду пам'ятати кожен із них. Дякую за все, друже. Я радий, що ми подолали цей шлях разом», – заявив Сіннер у спеціальному відеозверненні.

Норман раніше працював зі швейцарцем Стеном Ваврінкою. Їхня співпраця розпочалася в 2013 році та з перервами тривала до цієї осені, коли триразовий переможець «Великого шлема» завершив кар'єру. Згадані титули Ваврінка завоював саме в період співпраці зі шведським тренером.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: теніс Станіслав Вавринка Яннік Сіннер

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