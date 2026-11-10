Марта Костюк програла Пегулі та втратила шанси на вихід із групи Підсумкового турніру WTA

Українська тенісистка не змогла зачепитися за другу партію, яка вийшла дуже близькою

Українська тенісистка Марта Костюк програла Джесіці Пегулі у матчі другого туру Підсумкового турніру WTA, який відбувається в американському Індіан-Веллсі. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Початок матчу для Костюк вийшов непростим, адже перші два гейми вона програла під нуль. Здавши свою подачу на стартовому відрізку, Марта одразу опинилася в ролі наздоганяючої. Проте наступні гейми проходили у набагато гострішій боротьбі: тенісистки обмінювалися очками, і українці вдалося розпечатати свій рахунок, скоротивши відставання до 1:2.

У подальшому суперниці тримали свої подачі у тривалих та рівних розіграшах. Особливо напруженим видався п'ятий гейм, де рахунок неодноразово сягав 40:40 і навіть доходив до «більше-менше», але Пегула зуміла дотиснути ситуацію на свою користь. Хоча Марта намагалася нав'язати боротьбу та вирівняти гру, американська тенісистка діяла впевненіше на ключових м'ячах.

У сьомому геймі українська тенісистка програла ще одну свою подачу, дозволивши Джесіці Пегулі вийти подавати на першу партію. Отримавши сетбол у кінцівці, Пегула впоралася із завданням та забрала партію з рахунком 6:2.

У другому сеті боротьба ж була значно цікавішою. Починався він знову з програної подачі Костюк, але цього разу у наступному ж геймі Марта змогла зробити довгоочікуваний брейк, зрівнявши рахунок у другій партії. Тривало це недовго, адже через подвійні помилки наприкінці гейму вона знову віддала ініціативу Пегулі. Нею американка скористатися не змогла, бо віддала свою подачу Костюк. Після цього Марта Костюк стала першою тенісисткою, хто взяла свою подачу в другій партії.

Боротьба у партії йшла до кінця: в українки була можливість зробити брейк у шостому геймі, а в американки – у дев'ятому. Але виграна подача суперниці прийшлася аж на одинадцятий гейм, де все-таки сильнішою виявилася Пегула. Вона в підсумку і забрала матч, здобувши перемогу в двох сетах.

Теніс. Підсумковий турнір WTA. Другий тур

Марта Костюк (10) – Джессіка Пегула (5) 2:6, 5:7

Наразі Марту Костюк очікує лише один поєдинок на Підсумковому – проти Коко Гофф. Теоретичних шансів на вихід з групи в українки вже нема, адже за різницею програних сетів вона не обійде Джессіку Пегулу чи Коко Гофф.

Нагадаємо, що раніше Костюк відверто оцінила дебют на Підсумковому турнірі.