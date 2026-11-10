Головна Спорт Теніс
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Марта Костюк програла Пегулі та втратила шанси на вихід із групи Підсумкового турніру WTA

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Марта Костюк програла Пегулі та втратила шанси на вихід із групи Підсумкового турніру WTA
Марта Костюк зіграла свій другий матч на Підсумковому турнірі
фото: Ukrainian Tennis

Українська тенісистка не змогла зачепитися за другу партію, яка вийшла дуже близькою

Українська тенісистка Марта Костюк програла Джесіці Пегулі у матчі другого туру Підсумкового турніру WTA, який відбувається в американському Індіан-Веллсі. Про це повідомляє «Главком»

Хід матчу

Початок матчу для Костюк вийшов непростим, адже перші два гейми вона програла під нуль. Здавши свою подачу на стартовому відрізку, Марта одразу опинилася в ролі наздоганяючої. Проте наступні гейми проходили у набагато гострішій боротьбі: тенісистки обмінювалися очками, і українці вдалося розпечатати свій рахунок, скоротивши відставання до 1:2.

У подальшому суперниці тримали свої подачі у тривалих та рівних розіграшах. Особливо напруженим видався п'ятий гейм, де рахунок неодноразово сягав 40:40 і навіть доходив до «більше-менше», але Пегула зуміла дотиснути ситуацію на свою користь. Хоча Марта намагалася нав'язати боротьбу та вирівняти гру, американська тенісистка діяла впевненіше на ключових м'ячах.

У сьомому геймі українська тенісистка програла ще одну свою подачу, дозволивши Джесіці Пегулі вийти подавати на першу партію. Отримавши сетбол у кінцівці, Пегула впоралася із завданням та забрала партію з рахунком 6:2.

У другому сеті боротьба ж була значно цікавішою. Починався він знову з програної подачі Костюк, але цього разу у наступному ж геймі Марта змогла зробити довгоочікуваний брейк, зрівнявши рахунок у другій партії. Тривало це недовго, адже через подвійні помилки наприкінці гейму вона знову віддала ініціативу Пегулі. Нею американка скористатися не змогла, бо віддала свою подачу Костюк. Після цього Марта Костюк стала першою тенісисткою, хто взяла свою подачу в другій партії. 

Боротьба у партії йшла до кінця: в українки була можливість зробити брейк у шостому геймі, а в американки – у дев'ятому. Але виграна подача суперниці прийшлася аж на одинадцятий гейм, де все-таки сильнішою виявилася Пегула. Вона в підсумку і забрала матч, здобувши перемогу в двох сетах. 

Теніс. Підсумковий турнір WTA. Другий тур

Марта Костюк (10) – Джессіка Пегула (5) 2:6, 5:7

Наразі Марту Костюк очікує лише один поєдинок на Підсумковому – проти Коко Гофф. Теоретичних шансів на вихід з групи в українки вже нема, адже за різницею програних сетів вона не обійде Джессіку Пегулу чи Коко Гофф. 

Нагадаємо, що раніше Костюк відверто оцінила дебют на Підсумковому турнірі

Теги: Марта Костюк Підсумковий турнір теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підсумковий турнір WTA просто зараз триває в Індіан-Веллсі
Навколо Підсумкового турніру WTA спалахнув скандал: організація виступила з поясненням
Вчора, 21:25
Еліна Світоліна учетверте виступає на Підсумковому турнірі WTA
Поразка на старті Підсумкового: Еліна Світоліна поступилася Міррі Андреєвій
Вчора, 02:01
Олександра Олійникова мала успішний змагальний рік
Одна з провідних українських тенісисток анонсувала паузу в кар'єрі
6 листопада, 13:54
На рахунку 41-річного Ваврінки 16 титулів Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) в одиночному розряді
Легендарний швейцарський тенісист завершив професійну кар'єру
28 жовтня, 10:57
19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується
Розлучення Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса: з'явився перший коментар французького тенісиста
23 жовтня, 20:42
Даяна Ястремська продовжує виступи і в одиночному, і в парному розрядах
Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна пробились до другого кола парного розряду Уханя
13 жовтня, 18:01
Українка посідає шосте місце рейтингу WTA
Стала відома суперниця Еліни Світоліної у другому колі Уханя
13 жовтня, 16:12
За свій виступ у Китаї Світоліна заробила 215 рейтингових очок
Еліна Світоліна вперше з 2021 року піднялася на шосте місце рейтингу WTA
12 жовтня, 11:03
Українська тенісистка зазнала ушкодження у першій грі Пекіна
Олександра Олійникова пропустить тисячник в Ухані
11 жовтня, 13:37

Теніс

Марта Костюк програла Пегулі та втратила шанси на вихід із групи Підсумкового турніру WTA
Марта Костюк програла Пегулі та втратила шанси на вихід із групи Підсумкового турніру WTA
Навколо Підсумкового турніру WTA спалахнув скандал: організація виступила з поясненням
Навколо Підсумкового турніру WTA спалахнув скандал: організація виступила з поясненням
«Це не спрацювало». Світоліна відреагувала на невдалий старт Підсумкового турніру
«Це не спрацювало». Світоліна відреагувала на невдалий старт Підсумкового турніру
Поразка на старті Підсумкового: Еліна Світоліна поступилася Міррі Андреєвій
Поразка на старті Підсумкового: Еліна Світоліна поступилася Міррі Андреєвій
Костюк відверто оцінила дебют на Підсумковому турнірі
Костюк відверто оцінила дебют на Підсумковому турнірі
Марта Костюк поступилася у своєму дебютному матчі на Підсумковому турнірі WTA
Марта Костюк поступилася у своєму дебютному матчі на Підсумковому турнірі WTA

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Вчора, 18:02
«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Вчора, 16:22
Ректора університету Богомольця відсторонено від посади: що відомо
Вчора, 15:08
В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua