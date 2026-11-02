Марта Костюк дуетом із німкенею Євою Лис заспівала хіт «Океану Ельзи»

Друга ракетка України яскраво проводить вільний час

Українка Марта Костюк у компанії німецької тенісистки українського походження Єви Лис відпочивала на вихідні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

Подруги поділилися з підписниками кількома відео зі спільного дозвілля. Зокрема, Костюк і Лис продемонстрували власні вокальні здібності. Сюжет вийшов класичним – авто на швидкості, вітер куйовдить волосся, а дві тенісистки співають дуетом.

З особливою насолодою спортсменки виконали культовий хіт українського гурту «Океан Ельзи» – пісню «Без бою». У відео потрапили передприспів і приспів композиції. Костюк також позначила офіційну сторінку гурту в соцмережі.

Також українська тенісистка разом із Лис заспівала пісню англійською. Дует виконав пісню британської співачки Адель Set Fire to the Rain. «Наші вибачення Адель», – самокритично написали спортсменки.

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До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.