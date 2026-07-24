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Одна з найгарніших тенісисток показала тренування під час вагітності

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Одна з найгарніших тенісисток показала тренування під час вагітності
Італійська тенісистка два роки тому оголосила про відхід з тенісу
фото: Facebook Каміли Джорджі

Каміла Джорджі планує повернутися до тенісу після передчасного завершення кар'єри

Колишня 26-та ракетка світу Каміла Джорджі заявила, що не відмовилася від професійної кар'єри та планує повернутися до виступів у WTA-турі після народження першої дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Punto de Break. 

Жага до спорту

За словами 34-річної італійської тенісистки, вона продовжує інтенсивні тренування навіть під час третього триместру вагітності. Джорджі востаннє виходила на корт в офіційному матчі 23 березня 2024 року, коли поступилася польці Ізі Швьонтек на турнірі в Маямі. Після цього італійка фактично зникла з професійного тенісу, зосередившись на особистому житті та модельній кар'єрі. Тривалий час уболівальники припускали, що спортсменка завершила виступи, однак тепер вона підтвердила: пауза була лише тимчасовою.

У вересні цього року Джорджі та її чоловік, аргентинський тенісний тренер Андреас Ігнасіо Пасутті, очікують на народження первістка. Попри вагітність, спортсменка продовжує регулярно працювати на кортах Мальорки, де проводить тренування тривалістю близько трьох годин на день.

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«Я тренуюся дуже інтенсивно вже кілька місяців. Зі мною працює фітнес-тренер та весь штаб. Оскільки я вагітна, я перебуваю під наглядом лікарів, адже здоров'я та благополуччя дитини – мій головний пріоритет. У нас розроблено дуже чіткий і покроковий план. Після пологів буде коротка пауза для відновлення, але я не думаю, що матиму проблеми з поверненням у форму, враховуючи моє нинішнє навантаження. Моє віддалення від тенісу ніколи не було остаточним прощанням – це була просто необхідна перерва», – розповіла Джорджі.

Новий етап у кар'єрі Джорджі

Повернення італійки на корт також ознаменує початок нового етапу в її кар'єрі. Вперше за багато років вона працюватиме без свого батька Серджо Джорджі, який тривалий час був її тренером і відігравав ключову роль у професійному розвитку доньки. «Мій тато тепер буде просто дідусем, цього достатньо», – сказала тенісистка.

Нову команду очолив її чоловік Андреас Пасутті, який відповідатиме за тренувальний процес разом із групою нових фахівців. Після народження дитини Джорджі планує спочатку провести кілька турнірів нижчого рівня в Італії, щоб поступово повернути ігрову форму, а вже потім знову виступати на змаганнях WTA.

За свою кар'єру Каміла Джорджі виграла чотири турніри WTA, а найвищою позицією в світовому рейтингу для неї було 26-те місце, якого вона досягла у 2018 році. Тепер італійка має намір повернутися на професійний корт уже в новій ролі після народження першої дитини.

Нагадаємо, що колишня друга ракетка світу стала матір'ю двійнят

Теги: Каміла Джорджі вагітність теніс

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