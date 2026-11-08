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Переможець юніорського US Open нагрубив арбітру і миттєво пошкодував про це

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Переможець юніорського US Open нагрубив арбітру і миттєво пошкодував про це
Чеський тенісист минулого року став переможцем US Open у парному розряді
фото: Інстаграм Максима Мрви

Максим Мрва занадто емоційно відреагував на одне з рішень судді на вишці

Під час чвертьфінального матчу турніру серії Challenger 50 в італійському Таранто чеський тенісист Максим Мрва залишився незадоволений рішеннями судді Марко Плеше та вирішив публічно розкритикувати його роботу. ро це повідомляє «Главком».

Миттєва «карма» для чеха

Суперником 19-річного Мрви був француз Маттео Мартіно. Чех програв перший сет і наприкінці другої партії дедалі гостріше реагував на рішення судді. Зрештою, його невдоволення переросло в емоційну перепалку. «Ти настільки поганий суддя, і сам це знаєш. Ти припускаєшся такої кількості помилок! Саме тому ти працюєш на турнірах рівня Challenger 50, а не на більших змаганнях», – звернувся Мрва до арбітра.

Плеше не розгубився і після короткої паузи відповів: «Так само, як і ти». Така реакція судді, схоже, стала несподіванкою для чеського тенісиста. Мрва спробував продовжити суперечку, зауваживши: «Так, але я ще молодий. У мене вік на моєму боці». 

Попри конфлікт, жодного покарання для Мрви за цю поведінку під час зустрічі не повідомлялося. Натомість у соціальних мережах багато користувачів стали саме на бік судді. Одним з них був і колишній український тенісист Сергій Стаховський, який підтримав арбітра. «Моя повага судді на вишці», – написав він у соцмережі X.

Хто такий Максим Мрва

Чеський тенісист вважається одним із перспективних представників свого покоління. У січні 2025 року він піднявся на друге місце юніорського рейтингу ATP у парному розряді, а раніше разом із японцем Реєм Сакамато виграв юніорський US Open.

У 17-річному віці Мрва дебютував у складі збірної Чехії в Кубку Девіса, де здобув перемогу над південнокорейцем Шин Сан Хі. Влітку 2026 року тенісист зробив помітний крок уперед і виграв свій перший титул на рівні ATP Challenger. У фіналі турніру в італійському Тоді він упевнено переміг досвідченого аргентинця Ніколаса Кікера (6:2, 6:2). Тоді Мрва розпочинав змагання на 309-й позиції світового рейтингу, а згодом піднявся більш ніж на 100 сходинок.

Нагадаємо, що на турнірі ITF спалахнув скандал через поведінку російської тенісистки

Теги: теніс суддя скандал

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