Серена Вільямс знищила популярного блогера iShowSpeed у тенісному челенджі: відео

Легендарній тенісистці не довелося докладати жодних зусиль, аби підірвати самовпевненість iShowSpeed

Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс провела дружнє протистояння з популярним стримером iShowSpeed, яке закінчилося справжнім розгромом. Про це повідомляє «Главком».

Провал відомого стримера

Поєдинок відбувся в межах YouTube-проєкту Speed Goes Pro на кортах клубу BallenIsles Country Club у Флориді. За правилами челенджу блогеру потрібно було набрати лише одне очко, щоб перемогти, тоді як Вільямс мала відіграти всю фору суперника.

Однак інтрига тривала недовго. Американка швидко перехопила ініціативу та не залишила стримеру шансів на сенсацію. Після матчу Серена зізналася, що навіть не хвилювалася через початкове відставання. «Я дала Спіду шість очок переваги, але, чесно кажучи, зовсім не переживала. Насправді мені було навіть трохи нудно з ним грати, але він такий милий», – пожартувала тенісистка.

Вона також похвалила суперника за «здобуті» шість очок, хоча й зробила це з помітною іронією: «Ти добре зіграв. Шість очок – це зовсім непогано. Чудова гра, молодець».

Подачі Вільямс позбавили блогера впевненості

Окремим випробуванням для iShowSpeed стали подачі легендарної тенісистки. Раніше блогер пишався тим, що йому вдалося виконати подачу зі швидкістю 76 миль на годину (приблизно 122 км/год). Однак Вільямс продемонструвала зовсім інший рівень потужності.

Під час челенджу американка подавала зі швидкістю 108 та 122 милі на годину (приблизно 174 та 196 км/год). Стримеру було складно навіть торкнутися м'яча ракеткою. Зрештою він зміг прийняти повільнішу подачу зі швидкістю 74 милі на годину (119 км/год). Після чергового потужного удару суперниці блогер не приховував розчарування: «Моя впевненість у собі щойно впала ще нижче».

До початку протистояння iShowSpeed запевняв, що повністю готовий до виклику. Однак після зустрічі з 23-разовою чемпіонкою турнірів Grand Slam йому довелося переконатися, наскільки складно протистояти одній із найвидатніших тенісисток в історії.

Сама Вільямс із задоволенням спостерігала за спробами блогера виконувати потужні удари та неодноразово сміялася з його реакцій. «Я ж Серена», – підсумувала тенісистка свій досвід гри з блогером.

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