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Жіноча збірна України з тенісу зберегла позиції у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Жіноча збірна України з тенісу зберегла позиції у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
Україна займає третю позицію рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
фото: Svitolina Foundation

Минулого тижня збірна України дійшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу зберегла третю позицію у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Минулого тижня збірна України у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг у китайському Шеньчжені вперше дійшла до фіналу, в якому поступилася Чехії.

У квітні цього року після після перемоги над Польщею у Кваліфікації турніру Україна встановила рекорд – піднялася на третю позицію рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг.

Топ-10 рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг

  1. Італія – 1312,50
  2. Чехія – 1277,50
  3. УКРАЇНА – 1226,25
  4. Велика Британія – 1178,75
  5. Іспанія – 1131,25
  6. США – 1021,25
  7. Казахстан – 988,75
  8. Канада – 921,25
  9. Польща – 887,50
  10. Японія – 868,75

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшл до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможиці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, Чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.

Теги: Кубок Біллі Джин Кінг теніс

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